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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة الإمارات وقطر في خليجي 27

قطر والإمارات
قطر والإمارات
حمزة شعيب

أعلن الجهازان الفنيان لمنتخبي الإمارات وقطر التشكيل الرسمي للمواجهة المرتقبة التي تجمع بينهما مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات ببطولة كأس الخليج العربي «خليجي 27».

وتنطلق المباراة في تمام الساعة 8:30 مساءً بتوقيت مصر والسعودية، حيث يدخل المنتخبان اللقاء بعدما ضمنا التأهل إلى الدور نصف النهائي، فيما يسعى كل منهما لحسم صدارة المجموعة الثانية.

تشكيل الإمارات أمام قطر

جاء تشكيل منتخب الإمارات على النحو التالي:

المقبالي، أكونور، إيفكوفيتش، الظنحالي، الحمادي، حمد، دي ليما، صالح، عبد الله، بيريرا، عادل.

تشكيل قطر أمام الإمارات

في المقابل، يخوض منتخب قطر المباراة بتشكيل يضم:

أبو ندى، ميجيل، سلمان، جونيور، العلوي، الأمين، جابر، الجانحي، المعز علي، فتحي، مناعي.

ترتيب المجموعة الثانية قبل المباراة

يتصدر منتخب الإمارات جدول ترتيب المجموعة الثانية برصيد 6 نقاط، متفوقًا بفارق الأهداف على منتخب قطر صاحب الرصيد ذاته.

وحقق المنتخب الإماراتي الفوز في أول مباراتين، بعدما تغلب على اليمن برباعية نظيفة، ثم حقق الانتصار على البحرين بثلاثة أهداف دون رد، ليصل إلى 7 أهداف دون استقبال أي هدف.

في المقابل، استهل منتخب قطر مشواره بالفوز على البحرين بهدفين دون رد، قبل أن يتغلب على اليمن بهدف نظيف، ليحصد 6 نقاط ويحافظ أيضًا على نظافة شباكه.

صراع على صدارة المجموعة

ورغم ضمان المنتخبين التأهل إلى نصف النهائي، فإن مواجهة الليلة تحمل أهمية كبيرة، باعتبارها ستحدد متصدر المجموعة الثانية وصاحب المركز الثاني، وبالتالي مسار كل منتخب في الدور المقبل.

ويحتاج منتخب الإمارات إلى الفوز أو التعادل للحفاظ على صدارة المجموعة، بينما سيكون منتخب قطر مطالبًا بتحقيق الانتصار من أجل انتزاع المركز الأول.

الإمارات قطر خليجي 27

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