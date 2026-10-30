الطقس اليوم.. أمطار وشبورة وانخفاض الحرارة والقاهرة 18 درجة الصغرى

تترقب مختلف محافظات الجمهورية تغيرات جديدة في حالة الطقس اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، بالتزامن مع توقعات بانخفاض درجات الحرارة وظهور عدد من الظواهر الجوية، في مقدمتها الشبورة المائية خلال ساعات الصباح الباكر، مع فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تصبح متوسطة أحيانا على بعض المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري، وسط أجواء تميل إلى البرودة ليلا وفي الساعات الأولى من الصباح.

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بينما يكون الطقس حارا على جنوب الصعيد، مع انخفاض درجات الحرارة خلال فترات الليل، ليسود طقس مائل للبرودة إلى بارد في معظم المناطق، وهو ما يستدعي الانتباه للفروق بين درجات الحرارة نهارا وليلا.



وتحظى توقعات الطقس اليوم باهتمام المواطنين، خاصة مع احتمالات تأثر حركة السير بالشبورة المائية على بعض الطرق، إلى جانب فرص هطول الأمطار في عدد من المحافظات، الأمر الذي يتطلب متابعة النشرات الجوية واتخاذ الاحتياطات اللازمة، خصوصا خلال القيادة في الصباح الباكر.



الطقس اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026 في المحافظات

تشير توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية إلى أن البلاد ستشهد انخفاضا في درجات الحرارة، مع استمرار الأجواء الدافئة نسبيا خلال ساعات النهار على مناطق شمال الجمهورية والقاهرة الكبرى وشمال الصعيد، في حين ترتفع درجات الحرارة نسبيا بجنوب الصعيد.

ومن المتوقع أن تختلف الأجواء بين المحافظات بحسب الموقع الجغرافي، إذ تسجل المناطق الساحلية درجات حرارة أقل نسبيا مقارنة بجنوب البلاد، بينما تظل الأجواء أكثر حرارة في محافظات الصعيد خلال النهار، قبل أن تنخفض درجات الحرارة مع دخول الليل.

وتتمثل أبرز ملامح حالة الطقس المتوقعة اليوم في الآتي:

انخفاض درجات الحرارة على عدد من المناطق مقارنة بالأجواء الأكثر دفئا خلال النهار.

طقس مائل للحرارة إلى حار نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد.

طقس حار على جنوب الصعيد.

أجواء مائلة للبرودة إلى باردة خلال الليل والصباح الباكر.

تكون شبورة مائية على بعض الطرق خلال الفترة من الرابعة وحتى التاسعة صباحا.

فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

فرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق أخرى، من بينها جنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع احتمالية امتدادها إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وحلايب وشلاتين.

شبورة مائية صباح الجمعة وتحذيرات لقائدي السيارات

تأتي الشبورة المائية في مقدمة الظواهر الجوية المتوقعة ضمن حالة الطقس اليوم، إذ تشير التوقعات إلى تكونها خلال الفترة من الساعة الرابعة صباحا وحتى التاسعة صباحا على بعض الطرق المؤدية من وإلى مناطق شمال البلاد، وصولا إلى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وقد تكون الشبورة كثيفة أحيانا على بعض الطرق، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، خاصة في الساعات الأولى من الصباح، الأمر الذي يستلزم الحذر من جانب قائدي السيارات والمركبات، لا سيما على الطرق السريعة والزراعية والصحراوية.



وتزداد أهمية الالتزام بتعليمات المرور خلال فترات تكون الشبورة، مع ضرورة تخفيف السرعة وترك مسافة آمنة بين السيارات، وتجنب استخدام الأضواء العالية التي قد تؤثر في الرؤية أثناء القيادة في وجود الضباب أو الشبورة الكثيفة.

كما يُنصح السائقون بتجنب التوقف المفاجئ على الطرق قدر الإمكان، واستخدام إشارات التنبيه عند الضرورة، مع متابعة تحديثات حالة الطقس وحركة المرور قبل الانطلاق، خصوصا للمسافرين بين المحافظات خلال ساعات الصباح المبكر.

فرص سقوط الأمطار اليومعلى السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري

تتضمن توقعات الطقس اليوم فرصا لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة أحيانا، بنسبة حدوث تبلغ نحو 30% تقريبا، على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وذلك على فترات متقطعة خلال اليوم.

وتشير التوقعات إلى أن فرص الأمطار لن تكون بالضرورة مستمرة طوال اليوم، إذ يُنتظر أن تظهر على فترات متباعدة، مع تفاوت فرص سقوطها من منطقة إلى أخرى، وفقا للتغيرات الجوية التي تشهدها المناطق الساحلية وشمال الوجه البحري.

وفي المقابل، توجد فرص ضعيفة جدا لسقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث تبلغ نحو 10% تقريبا على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، مع احتمالية امتدادها إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، بالإضافة إلى مناطق حلايب وشلاتين، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة الجمعة في القاهرة والإسكندرية والمحافظات

أعلنت توقعات حالة الطقس درجات الحرارة العظمى والصغرى المنتظرة اليوم الجمعة 30 أكتوبر 2026، والتي توضح تفاوت الأجواء بين القاهرة الكبرى والمناطق الساحلية ومحافظات جنوب سيناء والصعيد.

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة في عدد من المدن على النحو التالي:

القاهرة: العظمى 27 درجة، والصغرى 18 درجة.

الإسكندرية: العظمى 25 درجة، والصغرى 18 درجة.

الإسماعيلية: العظمى 28 درجة، والصغرى 17 درجة.

مطروح: العظمى 24 درجة، والصغرى 17 درجة.

شرم الشيخ: العظمى 30 درجة، والصغرى 21 درجة.

أسوان: العظمى 31 درجة، والصغرى 19 درجة.

وتوضح هذه الأرقام أن درجات الحرارة العظمى ستتراوح بين 24 و31 درجة في المدن المذكورة، بينما تتراوح درجات الحرارة الصغرى بين 17 و21 درجة، وهو ما يعكس الفارق بين الأجواء خلال ساعات النهار والليل.



وتسجل القاهرة عظمى تبلغ 27 درجة وصغرى تصل إلى 18 درجة، بينما تسجل الإسكندرية عظمى تبلغ 25 درجة والصغرى 18 درجة، في حين تصل العظمى في مطروح إلى 24 درجة، مع صغرى تبلغ 17 درجة.

أما الإسماعيلية، فمن المتوقع أن تسجل 28 درجة للعظمى و17 درجة للصغرى، في الوقت الذي تسجل فيه شرم الشيخ 30 درجة للعظمى و21 درجة للصغرى، وتصل درجات الحرارة في أسوان إلى 31 درجة للعظمى و19 درجة للصغرى.

وتؤكد هذه الفروق أهمية عدم الاعتماد على درجات الحرارة العظمى وحدها عند تحديد الملابس المناسبة، خاصة أن الأجواء قد تكون دافئة أو حارة نسبيا خلال النهار، بينما تصبح أكثر برودة مع حلول الليل والصباح الباكر.

نصائح مهمة للتعامل مع حالة الطقس

في ظل توقعات انخفاض درجات الحرارة وظهور الشبورة المائية وفرص سقوط الأمطار، توجد مجموعة من الإجراءات التي تساعد المواطنين على التعامل مع الأجواء المتوقعة خلال يوم الجمعة.

وتشمل أبرز النصائح ما يلي:

توخي الحذر أثناء القيادة في الفترة من الرابعة إلى التاسعة صباحا، بسبب احتمالات تكون الشبورة المائية.