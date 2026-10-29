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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

استمرار تدفق السحب المنخفضة وأمطار خلال ساعات تضرب هذه المحافظات| الطقس

الطقس في مصر
الطقس في مصر
نورهان خفاجي

نشرت هيئة الأرصاد الجوية، آخر صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس، تشير إلى استمرار تدفق السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري.

حالة الطقس اليوم وأمطار بعد ساعات

قالت هيئة الأرصاد الجوية، إنه قد يصاحبها فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق، وسط استمرار ظهور السحب المنخفضة على مناطق  متفرقة من القاهرة الكبرى و جنوب الوجه البحرى ومدن القناه تعمل على تلطيف الأجواء وحجب جزئى لأشعة الشمس.

وبحسب هيئة الأرصاد، فإنه تنشط الرياح على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق.

وشهد الطقس صباحا، استمرار ظهور السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري  صاحبها فرص لسقوط الأمطار على بعض المناطق.

بينما ظهرت سحب عالية غير مؤثرة على مناطق من أقصى الصحراء الغربية و جنوب الصعيد. صاحبها نشاط الرياح على مناطق متفرقة من شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة علي بعض المناطق.

وتظل الأجواء الخريفية تسود حالة الطقس اليوم، ما بين ظهور السحب ونشاط الرياح على فترات. 

حالة الطقس اليوم في مصر

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، توقعت أن يسود طقس مائل للحرارة إلى حار نهارًا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، حار على جنوب البلاد، مائل للبرودة إلى بارد ليلًا وفي الصباح الباكر.

وشهد الطقس صباحا، شبورة مائية من على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية ، قد تكون كثيفة أحيانًا على بعض الطرق.

فيما توقعت فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة (بنسبة حدوث 30% تقريبًا) على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وجنوبًا على مناطق من (حلايب – شلاتين) على فترات متقطعة.

يصاحبها فرص ضعيفة جدًا لأمطار خفيفة (بنسبة حدوث 10% تقريبًا) على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

ويشهد الطقس أيضا نشاط رياح أحيانًا تتراوح سرعتها من (30 إلى 40) كم/س، قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وبعض المناطق المكشوفة من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد ومناطق من سيناء على فترات متقطعة.

وسط اضطراب الملاحة البحرية على بعض المناطق من سواحل  البحر المتوسط ونشاط الرياح من (40 إلى 60) كم/س، وارتفاع الأمواج من (2 إلى 3) أمتار.

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