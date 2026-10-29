بعد رفع الفائدة 100 نقطة أساس.. الجنيه الذهب يخسر 280 جنيه مرة واحدة

يشهد سعر الجنيه الذهب حالة من الترقب والقلق في سوق الصاغة المصرية، مع كل قرار جديد يصدر عن البنك المركزي المصري، حيث تؤثر قرارات الفائدة بشكل مباشر على أسعار الذهب وحركة البيع والشراء، وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026 رفع أسعار العائد الأساسية بواقع 100 نقطة أساس بما يعادل 1%، وذلك خلال اجتماعها السابع لعام 2026، في خطوة مفاجئة للسوق، حيث يعد هذا الرفع هو الأول منذ مارس 2024.

وبموجب القرار، ارتفع سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 20%، وسعر عائد الإقراض لليلة واحدة إلى 21%، كما ارتفع سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 20.5%.

كم خسر الجنيه الذهب بعد قرار المركزي؟!

تراجع سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس 29 أكتوبر 2026 بشكل ملحوظ مقارنة بأسعار أمس، عقب قرار البنك المركزي برفع الفائدة.

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس نحو 50,840 جنيها، مقابل 51,120 جنيها أمس الأربعاء 28 أكتوبر، بتراجع قدره 280 جنيها مرة واحدة.

وجاء تراجع الجنيه الذهب بالتزامن مع تراجع جميع أعيرة الذهب في السوق المحلي، حيث سجل عيار 21 نحو 6,355 جنيها اليوم مقابل 6,390 جنيها أمس،

وسجل سعر الذهب عيار 24 اليوم نحو 7,263 جنيها مقابل 7,303 جنيهات أمس بتراجع قدره 40 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 18 اليوم نحو 5,447 جنيها مقابل 5,477 جنيها أمس بتراجع قدره 30 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 14 اليوم نحو 4,237 جنيها مقابل 4,260 جنيها أمس بتراجع قدره 23 جنيها.

وسجلت أوقية الذهب نحو 225,904.55 جنيه مقابل 227,148.69 جنيه أمس.