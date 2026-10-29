قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تقديم الساعة وتأخيرها حرام شرعا؟.. الإفتاء توضح حكم التوقيت الصيفي والشتوي
إصابة 3 أشخاص باختناق في حـريق هائل بكسارة بلاستيك في طوخ
بدر عبدالعاطي: الرئيس السيسي شدد على ضرورة إنهاء الظلم التاريخي لإفريقيا في المؤسسات الدولية
وول ستريت جورنال: قائد القيادة المركزية الأمريكية يطلع ترامب على الخيارات العسكرية ضد إيران
الدفع بسيارات إطفاء للسيطرة على حريق بمصنع كسر بلاستيك بطوخ.. صور
سكرتير شعبة الذهب: المعدن الأصفر زاد 8 أضعاف في مصر منذ 2020
البابا تواضروس: العمل الاجتماعي بالكنيسة يُقدم بمحبة لا تفرق بين إنسان وآخر
تويوتا تقدم كراون سيجنيا GT-S الاختبارية الجديدة
%90 من قوة الأهلي.. عمرو الدردير يتغنى بمصطفى شوبير بعد تألقه أمام مودرن
مواعيد القطارات بعد تغيير الساعة 2026 وأرقام الرحلات الجديدة
من الرقم القومي إلى البصمة العشرية.. كيف أحكم قانون الحج الرقابة على بيانات الحجاج قبل السفر؟
خاص | وائل جمعة يوضح حقيقة هجومه على لاعبي مودرن سبورت: أنا زعلان من لعيبتي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

منتخب مصر للناشئين يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الصين في نصف نهائي كأس الخليج

منتخب مصر للناشئين
منتخب مصر للناشئين
حمزة شعيب

استأنف منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، تدريباته اليوم على ملعب جامعة قطر بالعاصمة الدوحة، استعدادًا لمواجهة منتخب الصين في نصف نهائي كأس الخليج، والمقرر إقامتها في الثامنة والربع مساء الأحد المقبل.

وخاض لاعبو المنتخب مرانًا قويًا عقب انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس الأربعاء، بعد الفوز الكبير على العراق بخماسية نظيفة في ختام منافسات الدور الأول من البطولة.

وشهد المران أجواءً من الحماس والندية بين اللاعبين، في ظل رغبة كل منهم في إثبات قدراته ونيل ثقة الجهاز الفني للمشاركة في المواجهة المقبلة، فيما حرص حسين عبد اللطيف على معالجة بعض الجوانب الفنية والبدنية، بهدف الوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى قبل لقاء الصين.

وشارك جميع اللاعبين في التدريبات، بعدما حرص الدكتور عمرو طه، رئيس الجهاز الطبي، ومحمد الششتاوي، على استغلال فترة الراحة التي امتدت إلى 48 ساعة، لتجهيز اللاعبين بدنيًا وطبيًا وتجنب التعرض للإصابات أو الإجهاد قبل الأدوار النهائية.

وفي السياق ذاته، واصل ثلاثي حراسة المرمى تدريباتهم تحت إشراف عمرو عبد السلام، مدرب الحراس، خاصة بعد مشاركة الحراس الثلاثة خلال مباريات الدور الأول، مع جاهزيتهم جميعًا للمشاركة في الأدوار النهائية من البطولة.

ويطمح منتخب مصر للناشئين إلى مواصلة نتائجه الإيجابية،

منتخب مصر للناشئين نصف نهائي كأس الخليج كأس الخليج

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

شهادات الادخار في بنكي الاهلي ومصر

بعد رفع المركزي للفائدة.. أفضل بدائل شهادات الادخار في بنكي الأهلي ومصر

رئيس الوزراء

مدبولي: تخفيض أعداد المقبولين في كليات طب الأسنان والصيدلة مقابل زيادة كليات الطب البشري

سعر الدولار

بعد رفع الفائدة 1%.. سعر الدولار في البنوك الآن

سعر العملات الأجنبية

بعد رفع الفائدة.. العملات الأجنبية تصعد.. سعر الدولار واليورو في البنوك الآن

سعر الذهب الآن

تراجع مفاجئ.. سعر الذهب الآن عيار 21 بعد قرار البنك المركزي

صورة أرشيفية

السعودية: الموارد البشرية تلغي عقود استقدام العمالة الإثيوبية

رئيس الوزراء

انتهى زمن "الحكومة تكلفني وأقعد".. رسائل حاسمة من مدبولي حول ملف التكليف

حسام حسن

حسام حسن يتمسك برفض السفر إلى تركيا لإنهاء أزمة محمد صلاح| خاص

ترشيحاتنا

الطب البيطري

متى تُغلق العيادة البيطرية وتُصادر الأدوات؟ تفاصيل العقوبات في القانون

الطب البيطري

لافتات تُنزع وعيادات تُغلق وأحكام تُنشر.. كيف يعاقب القانون مخالفي مهنة الطب البيطري؟

واقعة الجيزة

هل تواجه شركات الإعلانات عقوبات بعد واقعة الجيزة؟.. القانون يحدد الغرامات وشروط الإزالة

بالصور

شاهد | مي سليم تتألق في أحدث جلسة تصوير لها

مي سليم
مي سليم
مي سليم

بفستان جلد أسود.. إيمان العاصي تخطف الأنظار من أمام الأهرامات

إيمان العاصي
إيمان العاصي
إيمان العاصي

دراسة تكشف مفاجأة عن القطط وأصحابها.. علاقة بـ«هرمون الحب» والسعادة وتقليل التوتر

العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها
العلاقة بين سعادة القطط وأصحابها

دراسة تحذر: مشروب يستهلكه المراهقون بكثرة مرتبط بمشكلات نفسية وتغيرات في نمو المخ

شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال
شرب المشروبات الغازية تمثل خط على الأطفال

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. منال إمام

د. منال إمام يكتب: حين يكبر الآباء.. من يرعى الذين رعونا؟

شحاتة السيد

شحاته السيد يكتب: كيف تنتهي العوالم؟.. حين تقرأ الآلة مكتبة الحجر!

محمد سعيد حامد

محمد سعيد حميد يكتب: قصيدة "ماردُ الملح"

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: من الدراما إلى الواقع.. هل أصبحت هواتفنا تحت المراقبة؟

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل تستطيع المرأة أن تحب رجلًا لا تحتاج إليه؟

المزيد