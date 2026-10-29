منتخب مصر للناشئين يستأنف تدريباته استعدادًا لمواجهة الصين في نصف نهائي كأس الخليج

استأنف منتخب مصر للناشئين مواليد 2009، بقيادة المدير الفني حسين عبد اللطيف، تدريباته اليوم على ملعب جامعة قطر بالعاصمة الدوحة، استعدادًا لمواجهة منتخب الصين في نصف نهائي كأس الخليج، والمقرر إقامتها في الثامنة والربع مساء الأحد المقبل.

وخاض لاعبو المنتخب مرانًا قويًا عقب انتهاء الراحة السلبية التي منحها الجهاز الفني للفريق أمس الأربعاء، بعد الفوز الكبير على العراق بخماسية نظيفة في ختام منافسات الدور الأول من البطولة.

وشهد المران أجواءً من الحماس والندية بين اللاعبين، في ظل رغبة كل منهم في إثبات قدراته ونيل ثقة الجهاز الفني للمشاركة في المواجهة المقبلة، فيما حرص حسين عبد اللطيف على معالجة بعض الجوانب الفنية والبدنية، بهدف الوصول باللاعبين إلى أفضل مستوى قبل لقاء الصين.

وشارك جميع اللاعبين في التدريبات، بعدما حرص الدكتور عمرو طه، رئيس الجهاز الطبي، ومحمد الششتاوي، على استغلال فترة الراحة التي امتدت إلى 48 ساعة، لتجهيز اللاعبين بدنيًا وطبيًا وتجنب التعرض للإصابات أو الإجهاد قبل الأدوار النهائية.

وفي السياق ذاته، واصل ثلاثي حراسة المرمى تدريباتهم تحت إشراف عمرو عبد السلام، مدرب الحراس، خاصة بعد مشاركة الحراس الثلاثة خلال مباريات الدور الأول، مع جاهزيتهم جميعًا للمشاركة في الأدوار النهائية من البطولة.

ويطمح منتخب مصر للناشئين إلى مواصلة نتائجه الإيجابية،