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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

وائل جمعة: الأهلي حقق مكاسب كثيرة أمام مودرن سبورت أهمها الروح والعزيمة

وائل جمعة
وائل جمعة
محمد بدران   -  
باسنتي ناجي

أعرب وائل جمعة، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على مودرن سبورت بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

فوز الأهلي

وأكد وائل جمعة، خلال تصريحات تلفزيونية، أن الفوز يمثل أهمية كبيرة للفريق، خاصة بعد التعادل الأخير والأداء الذي قدمه الأهلي أمام القناة، مشيرًا إلى أن اللاعبين حققوا العديد من المكاسب خلال مواجهة مودرن سبورت.

وقال مدير الكرة بالنادي الأهلي: «مبروك لينا ولجمهور النادي الأهلي على الفوز، مباراة كانت مهمة جدًا جدًا بعد التعادل الأخير لينا والأداء السيئ في مباراة القناة، إنما الحمد لله النهاردة مكاسب كتير كويسة، أهم ما فيها هي الروح والعزيمة والإصرار اللي عند اللعيبة، روح النادي الأهلي اللي مشهور بيها النادي الأهلي».

وحقق الأهلي فوزًا صعبًا على مودرن سبورت بنتيجة 1-0، في اللقاء الذي أقيم على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من المسابقة.

وسجل عمر الساعي هدف الأهلي الوحيد في الدقيقة 17 من عمر المباراة، فيما تألق مصطفى شوبير في الدقائق الأخيرة، بعدما تصدى لركلة جزاء نفذها علي فوزي لاعب مودرن سبورت في الدقيقة 85، ليساهم في الحفاظ على تقدم فريقه وخروجه بالنقاط الثلاث.

موقف الأهلي في جدول ترتيب الدوري

ورفع الأهلي رصيده إلى 20 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بعدما خاض 8 مباريات، حقق خلالها الفوز في 6 مواجهات وتعادل مرتين أمام المقاولون العرب والقناة.

ويسعى الفريق الأحمر إلى مواصلة انتصاراته خلال الفترة المقبلة، من أجل المنافسة على صدارة جدول الترتيب واستعادة لقب الدوري.

 موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويستعد الأهلي لمواجهة السكة الحديد، ضمن منافسات دور الـ32 من بطولة كأس مصر، بعدما نجح الأخير في حجز مقعده في الدور المقبل عقب الفوز على النصر في الدور التمهيدي.

ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي والسكة الحديد يوم السبت 7 نوفمبر 2026، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وفقًا للموعد المحدد للمواجهة.

ويطمح الأهلي إلى تحقيق الفوز ومواصلة مشواره في البطولة، سعيًا للمنافسة على لقب كأس مصر، وإضافة بطولة جديدة إلى سجل إنجازاته المحلية.

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