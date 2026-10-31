مصدر دبلوماسي : المحادثات بين أمريكا وإيران تستأنف اليوم السبت

نقل موقع أكسيوس الأمريكي عن مصدر دبلوماسي القول بأن المفاوضون القطريون قد عادوا إلى الدوحة من طهران بعد يوم من المحادثات حول اتفاق محتمل مع الولايات المتحدة حيث إنضم إليهم المفاوضون الإيرانيون على متن الرحلة العائدة إلى الدوحة.

وأشار المصدر إلى أن المحادثات ستستأنف اليوم السبت.

وفي وقت لاحق ؛ بحث الوسطاء للمفاوضات بين أمريكا وإيران استطلاع الالتزام المبكر من إيران بشأن مستقبل مخزونها النووي.

كما بحث الوسطاء مناقشة ترتيبات إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة خلال 7 أيام بجانب النظر في دور محتمل للصين كضامن لتنفيذ أي اتفاق بين أمريكا وإيران.



وأشار الوسطاء إلى ضرورة السعي للحصول على موافقة إيران على عقد جولة مفاوضات مباشرة مع أمريكا.

‏كما شدد الوسطاء على أهمية الاتفاق على جدول زمني للتنفيذ المتزامن للالتزامات من جانب الولايات المتحدة وإيران.

‏وبيّن الوسطاء أن كل إجراء إيراني بشأن النووي يقابله إجراء أمريكي مماثل بشأن العقوبات.

‏كما أوضح الوسطاء أن عدم إلزام إيران وأمريكا بتقديم تنازلات دون الحصول على التزام يقابلها

‏وإقترح كذلك الوسطاء الاتفاق على جدول زمني للتنفيذ المتزامن للالتزامات من جانب أمريكا وإيران.