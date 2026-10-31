رامي صبري يكشف كواليس رحيل محمد عطية عن فاركو: ضرب لاعبًا على وجهه

كشف رامي صبري، المدير الرياضي لنادي فاركو، كواليس رحيل محمد عطية، المدير الفني السابق للفريق، موضحًا أن الواقعة التي شهدتها إحدى مباريات الفريق كانت السبب الرئيسي وراء اتخاذ قرار إنهاء مهمته.

وقال رامي صبري، خلال تصريحاته ببرنامج «قهوة فايق»، إن الأزمة بدأت خلال إحدى المباريات، بعدما نشبت مشادة بين المدرب المساعد وأحد اللاعبين داخل أرض الملعب، قبل أن تتطور الأحداث داخل غرفة الملابس.

وأوضح المدير الرياضي لفاركو أنهم فوجئوا عند دخول غرفة الملابس بحالة من الفوضى، مشيرًا إلى أن المدرب المساعد كان ممسكًا باللاعب ويعتدي عليه، بينما قام المدير الفني محمد عطية بضرب اللاعب على وجهه.

وأكد رامي صبري أن ما حدث داخل غرفة الملابس كان السبب الرئيسي وراء رحيل محمد عطية عن القيادة الفنية لفاركو، كاشفًا تفاصيل الواقعة التي سبقت نهاية مشواره مع الفريق.