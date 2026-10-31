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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مصدر يكشف كواليس أزمة غرفة ملابس فاركو.. ومحاولة اعتداء من أحد اللاعبين

فاركو
فاركو
رباب الهواري

كشف مصدر مقرب من محمد عطية، المدير الفني السابق لفريق فاركو، تفاصيل الأزمة التي شهدتها غرفة خلع ملابس الفريق خلال إحدى المباريات، والتي أثارت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، عقب التصريحات التي أدلى بها رامي صبري، المدير الرياضي للنادي، بشأن أسباب رحيل المدرب عن منصبه.

وأوضح المصدر أن الواقعة بدأت خلال فترة الاستراحة بين شوطي المباراة، بعدما نشبت أزمة بين محمد عطية وأحد لاعبي الفريق، بسبب رفض الأخير تنفيذ التعليمات الفنية التي وجهها له المدير الفني، وهو ما تسبب في تصاعد حدة التوتر داخل غرفة الملابس.

محمد عطية يكشف تفاصيل أزمته مع لاعب فاركو

وأضاف المصدر أن محمد عطية أكد أن اللاعب اعترض على حديثه معه، ورد عليه قائلًا: «متزعقليش»، الأمر الذي أثار غضب المدير الفني السابق، بسبب الطريقة التي تحدث بها اللاعب معه، خاصة أنه كان يوجه له تعليمات في إطار دوره الفني ومسؤولياته تجاه الفريق.

وأشار إلى أن الأزمة لم تتوقف عند هذا الحد، بعدما فوجئ عطية بمحاولة اللاعب التهجم عليه، في تطور سريع للأحداث داخل غرفة خلع الملابس، ما استدعى تدخل أفراد الجهاز الفني لاحتواء الموقف ومنع تصاعد الاشتباك.

المدرب المساعد يتدخل لمنع الاشتباك

وأوضح المصدر أن المدرب المساعد تدخل سريعًا لمنع اللاعب من الوصول إلى محمد عطية، حيث أمسكه من قميصه في محاولة للسيطرة عليه وإبعاده عن المدير الفني، مؤكدًا أن تصرفات الجهاز الفني جاءت كرد فعل على سلوك اللاعب ومحاولته التصعيد خلال الواقعة.

محمد عطية ينفي تصريحات المدير الرياضي لفاركو

وفي سياق متصل، نفى محمد عطية صحة ما نُسب إليه بشأن توجيه عبارة «إحنا جهاز قليل الأدب» خلال الأزمة، كما ذكر رامي صبري، المدير الرياضي لنادي فاركو.

وأكد المدير الفني السابق أن هذه العبارة لم تصدر عنه، رافضًا الرواية المتداولة بشأن الواقعة، ومتمسكًا بأن ما حدث داخل غرفة الملابس كان نتيجة اعتراض اللاعب على تعليماته وتصاعد الخلاف بينهما خلال فترة الاستراحة

محمد عطيه فاركو اخبار الرياضة دوري المحترفين

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