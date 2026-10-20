تركي آل الشيخ يحتفي بوصول عمرو يوسف وأسماء جلال إلى الرياض برسالة لافتة

شارك المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية، متابعيه صورة تجمع الفنان عمرو يوسف والفنانة أسماء جلال والفنان أحمد عبدالوهاب وعددًا من نجوم وفريق عمل المسرحية، أثناء توجههم إلى العاصمة السعودية الرياض.

وحرص تركي آل الشيخ على التعليق على الصورة التي نشرها عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»، برسالة حملت أجواء من التفاؤل والإصرار على استمرار الفرح، قائلًا: «النجم عمرو يوسف والنجمة أسماء جلال وفريق المسرحية في الطريق للرياض.. الحياة تستمر والفرحة لن يحرمنا منها أحد».



وأضاف: «أنا عارف إن عمرو جدع من زمان وصاحبي، بس الآن هو عندي وعند السعوديين في حتة تانية»، مشيدًا بمكانة عمرو يوسف لديه ولدى الجمهور السعودي.





من المقرر أن يبدأ عمرو يوسف عرض مسرحيته الجديدة «أنا مش عارفني» يوم الجمعة المقبل على مسرح محمد العلي في بوليفارد الرياض، ضمن افتتاح فعاليات موسم الرياض، وتستمر العروض حتى يوم 27 أكتوبر الجاري.