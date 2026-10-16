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مغازلا زوجته| عمرو يوسف يشيد برقي وأناقة مهرجان الجونة السينمائي: ياريتني كنت معاهم
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

مغازلا زوجته| عمرو يوسف يشيد برقي وأناقة مهرجان الجونة السينمائي: ياريتني كنت معاهم

عمرو يوسف
عمرو يوسف
سارة عبد الله

أشاد الفنان عمرو يوسف، بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر عمرو يوسف صورة لزوجته الفنانة كندة علوش من حفل الافتتاح، وعلق قائلا: «ايه حلاوة وجمال مهرجان الجونة دي انا بحب المهرجان ده اوي».

وأضاف: «ايه الشياكة دي وايه الرقي ده، عندما تجتمع الثقافة والأدب والحضور يبقي انا اكيد باتكلم عن مهرجان الجونة، ياريتني كنت معاهم ».

أبرز فعاليات مهرجان الجونة السينمائي اليوم

يعرض فيلم «روما مدينة مفتوحة» للمخرج الإيطالي روبرتو روسيليني، ضمن البرنامج الخاص للمهرجان.
بينما تنطلق جلسة حوارية بعنوان «ماذا يعني المهرجان السينمائي اليوم؟»، تديرها أمرا باكشيتش كامو، بمشاركة ندى دوماين وفيونواال هاليجان ومارتن هورينا، وتقام باللغة الإنجليزية.


ويعرض فيلم «طبيب أمريكي» للمخرج بو سي تينج، وهو إنتاج مشترك بين الولايات المتحدة وماليزيا وقطر والدنمارك وفلسطين، ضمن مسابقة الأفلام الوثائقية ومسابقة سينما من أجل الإنسانية.


ويشهد الهاب افتتاح معرض فني عن فلسطين، ضمن الفعاليات المصاحبة للدورة التاسعة من المهرجان.


وتقام جلسة «من الصفحة البيضاء إلى أغنية المهرجان»، بمشاركة منة القيعي وأحمد طارق يحيى، لتسليط الضوء على رحلة صناعة الأغنية وتحويل الفكرة إلى عمل فني.
1:30 ظهرا | سي سينما 1
يستضيف المهرجان العرض الأول لفيلم «رسائل صفراء» للمخرج إلكر شاتاك، وهو إنتاج مشترك بين ألمانيا وفرنسا وتركيا، ضمن الاختيار الرسمي خارج المسابقة.


بينما يعرض فيلم «جوريا» للمخرج ليفان كوجواشفيلي، في عرضه الأول ضمن المهرجان، وهو إنتاج مشترك بين جورجيا وسويسرا ولوكسمبورج وبلغاريا وتركيا والنرويج والسعودية، ويشارك ضمن الاختيار الرسمي خارج المسابقة.

مهرجان الجونة السينمائي الفنان عمرو يوسف كندة علوش انستجرام

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