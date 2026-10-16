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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

من جائزة لوكارنو لآفاق القاهرة .. «المراعي الصيفية» حكاية شابة لبنانية تبحث عن الحرية وسط جبال الألب

المراعي الصيفية
المراعي الصيفية
أحمد البهى

وقع أختيار مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته ال 47، علي الفيلم اللبناني المراعي الصيفية، لينافس هذا العام ضمن مسابقة آفاق عربية.
 

يطرح فيلم «المراعي الصيفية» (L’estive)، للمخرجين نائل خليفي وليزا ديبوش، تجربة سينمائية إنسانية تتناول قضايا الغربة والعزلة والهوية والانتماء، من خلال قصة شابة لبنانية تحاول إعادة بناء حياتها بعيدًا عن وطنها، وسط الطبيعة الجبلية في جبال الألب.
 

وتؤدي الممثلة الفرنسية اللبنانية منال عيسى دور البطولة، مجسدة شخصية «هانا»، وهي شابة تعمل متدربة في رعي الأغنام وتعيش حياة يغلب عليها الانعزال والابتعاد عن الآخرين.

تدور أحداث الفيلم حول «هانا»، التي اختارت العمل في رعاية الأغنام وسط جبال الألب، بعيدًا عن صخب الحياة اليومية، بينما يظل ماضيها وارتباطها بلبنان حاضرَين في حياتها. وتحمل الشخصية مشاعر الغربة والحنين إلى الوطن والأشخاص الذين تركتهم خلفها منذ طفولتها.


 

منال عيسى وجائزة مهرجان لوكارنو

حظي الفيلم باهتمام سينمائي دولي بعد عرضه ضمن قسم «صنّاع الأفلام من الحاضر» في الدورة التاسعة والسبعين من مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي عام 2026، حيث حصلت منال عيسى على جائزة أفضل أداء عن دورها في العمل.

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