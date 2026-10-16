حفل استثنائي يحتفي بسحر السينما وحكايات الإنسانية بمهرجان الجونة

احتفل مهرجان الجونة السينمائي، بافتتاح دورته التاسعة، من خلال عروض استعراضية وفقرات غنائية وحضور لافت لنجوم السينما.

وأُقيم حفل الافتتاح في مركز الجونة للمؤتمرات، بحضور عدد من كبار الشخصيات وصنّاع الأفلام والنجوم، إلى جانب صحفيين وإعلاميين من مصر والمنطقة والعالم.

انطلقت الاحتفالية بفعاليات السجادة الحمراء، التي شهدت حضور صنّاع الأفلام والنجوم والشركاء الاستراتيجيين من مصر والمنطقة والعالم، احتفاءً بانطلاق دورة عام 2026. وقد رحّبت مقدمة الحفل، الفنانة المصرية ياسمينا العبد، بالضيوف من خلال مزيج إبداعي من التفاعلات المسجّلة والمباشرة، تأملت فيه تأثير السينما وقدرتها على جعل الزمن يتوقف حين ينغمس المشاهد في الشخصيات والأحداث التي يعيشها على الشاشة.

وأشارت إلى أن الفيلم السينمائي يتجاوز كونه إعادة تقديم لقصة يرويها فنان، ليصبح استعادةً لتاريخنا الجماعي وحكاياتنا للأجيال القادمة. فالسينما هي إحدى الوسائل التي تتيح أرشفة حكايات الحاضر، لضمان ألا تضيع تفاصيل أيامنا من ذاكرة الأجيال المقبلة. وتجسّد هذه الفكرة شعار المهرجان لهذا العام: «سينما من أجل الإنسانية: أرشيف الحكايات».

تضمّن الحفل عرضًا موسيقيًا وغنائيًا حيًا، جمع بين مقطوعات وأغانٍ مصرية وعالمية، بقيادة الموسيقار المصري محمد نوارة. كما شهد الحفل العرض الأول للفيديو التشويقي الخاص بمسابقات المهرجان وأعضاء لجان التحكيم. ويقدّم المهرجان هذا العام 77 فيلمًا للجمهور، تتوزع على فئات الأفلام الروائية الطويلة، والأفلام الوثائقية الطويلة، والأفلام القصيرة، والاختيارات الرسمية خارج المسابقة، بما يتيح للجمهور فرصة مشاهدة مجموعة من أكثر الأفلام المنتظرة في المنطقة والعالم، إلى جانب عدد من الأعمال السينمائية السابقة المميزة التي تُعرض ضمن البرامج الخاصة.

ويكرّم مهرجان الجونة السينمائي هذا العام الموهبة الاستثنائية لفني الإضاءة المخضرم حسن السيد، أحد الأسماء البارزة في صناعة السينما المصرية، الذي تمتد مسيرته المهنية لأربعة عقود، أسهم خلالها توظيفه للضوء والظل في إضفاء الحياة على حكايات سينمائية مميزة، من بينها أفلام «سارق الفرح» و«البحث عن سيد مرزوق» و«جنة الشياطين». وقد تسلّم حسن السيد جائزة التكريم الخاص خلال حفل الافتتاح، التي قدّمها له مدير التصوير المصري سامح سليم.

كما تسلّمت الفنانة منى زكي جائزة الإنجاز الإبداعي لعام 2026 عن مجمل مسيرتها الفنية، تقديرًا لإسهاماتها في صناعة السينما على مدار مسيرة امتدت لثلاثة عقود، جسّدت خلالها شخصيات متنوعة، وأسهمت في نقل حكايات عدد لا يُحصى من النساء المصريات إلى الشاشة. وقدّم الجائزة للممثلة المخرج محمد شاكر خضير، الذي ظهر ضيفًا مفاجئًا خلال الحفل لتسليمها الجائزة.

كما قُدّمت للجمهور لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، برئاسة المخرجة البريطانية جوانا هوغ، وأعضاء اللجنة: الموسيقي المصري خالد حماد، والمخرج العراقي شوكت أمين كوركي، والممثلة المصرية ناهد السباعي، والمخرجة التركية يشيم أوستا أوغلو.

كما قُدّمت لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، برئاسة المخرج والمنتج العراقي السويسري سمير، وعضوية المخرج الأفغاني الهولندي أبوزار أميني، والمنتجة البلجيكية جولي فرير، وريتا غويتيغ، مديرة مهرجان زيوريخ السينمائي، والمونتيرة اللبنانية الفرنسية غلاديس جوجو.

واختُتم الحفل بعرض استعراضي راقص، أعقبه ظهور مفاجئ للسوبرانو والمغنية المصرية الأمريكية شيرين أحمد، التي غنّت باللغة العربية للمرة الأولى، وقدّمت أغنية «حلوة يا بلدي».

من جانبه، أعرب المهندس سميح ساويرس، رئيس مجلس إدارة مهرجان الجونة السينمائي عن اعتزازه بالمكانة التي وصل إليها المهرجان بوصفه منصة لصنّاع الأفلام في مصر والمنطقة والعالم، وجسرًا يربط الفنانين من مختلف أنحاء العالم.

وقال "يسعدني أن أشهد وصول المهرجان إلى دورته التاسعة. وألمس اليوم مدى النضج الذي بلغه المهرجان، وهو ما يجعلني فخورًا بمساهمته في دعم الفن والثقافة في مصر. وأتطلع حقًا إلى أن يحتل المهرجان، خلال السنوات المقبلة، مكانةً بين المهرجانات السينمائية الدولية الكبرى حول العالم. أتمنى لكم مشاهدة ممتعة للأفلام والاستمتاع بفعاليات المهرجان".

من جهته، أوضح عمرو منسي، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، أن حفل الافتتاح هذا العام صُمّم ليحتفي بمتعة السينما وموسيقاها وإبداعها.

وقال عمرو منسي "أردنا هذا العام أن نسلّط الضوء في حفل الافتتاح على القدر الهائل من المهارات الفنية التي يجسّدها صنّاع الأفلام والممثلون الشباب والموسيقيون والراقصون. كما أردنا الاحتفاء بإسهامات الفنانين المصريين منى زكي وحسن السيد في نقل حكايات من هذا البلد ومن هذه المنطقة إلى الجمهور الدولي. تمثّل أعمالهما جسرًا يربط التاريخ الطويل لهذه الصناعة بالأجيال القادمة، التي يشارك العديد من أبنائها في المهرجان هذا العام، وسيُكرَّم بعضهم يومًا ما على هذه المنصة تقديرًا لإسهاماتهم في صناعة السينما مستقبلًا في المنطقة والعالم".

وقال أندرو محسن، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي، إن حفل الافتتاح، رغم احتفائه ببدء دورة جديدة من المهرجان، يمثّل أيضًا فصلًا جديدًا في رحلة مشاركة الرؤى الفنية لصنّاع الأفلام وتوحيدنا جميعًا من خلال حكايات إنسانيتنا المشتركة.

وأضاف أندرو محسن، المدير الفني لمهرجان الجونة السينمائي "مع انطلاق دورة جديدة من المهرجان، نشعر بالفخر لأننا نسهم بشكل فعّال في إتاحة مجموعة من أفضل أفلام هذا العام لجمهور المنطقة. سعينا في هذه الدورة إلى تقديم تجارب متنوعة، تُروى بأصوات متعددة ومن خلال أساليب سينمائية مختلفة، بما يشجّع ضيوف المهرجان على رؤية أنفسهم في هذه الحكايات أو التأمل في وجهات النظر المختلفة عنها".

وأضاف: "اخترنا هذا العام شعار "سينما من أجل الإنسانية: أرشيف الحكايات"، حيث إن قصص اليوم لا تقتصر على كونها فرصة لمشاركة تجاربنا الجماعية فحسب، بل هي وسيلة لأرشفة واقعنا الراهن وحفظه عبر السينما للأجيال القادمة".

صرح محمد عامر، المدير التنفيذي لمدينة الجونة، قائلاً:"على مر السنين، تحول مهرجان الجونة السينمائي من مجرد حدث سنوي إلى جزء لا يتجزأ من قصة مدينة الجونة ذاتها. ففي كل دورة، تنجح السينما في الجمع بين الأفراد والثقافات ووجهات النظر المختلفة، مما يخلق روابط تتجاوز الحدود. ونحن فخورون بأن نرى كيف أصبح المهرجان ركيزة أساسية في هوية الجونة."

وأضاف: "مع استقبالنا للدورة التاسعة، يتجاوز التزامنا مجرد استضافة المهرجان؛ إذ نسعى إلى خلق حاضنة للإبداع، وتمكين المواهب المحلية والإقليمية والدولية، وتوفير منصة تتيح لقصصهم الوصول إلى العالم. نحن نؤمن بأن الثقافة هي التي تمنح المكان روحه، وأن الاستثمار في السينما اليوم يسهم في بناء إرثٍ سيلهم الأجيال القادمة."

أخرج حفل الإفتتاح المخرج عمرو الوديدي، بالتعاون مع فريق العمل: المخرج الإبداعي هاني أباظة، المنتجة المنفذة رشا ناجح، ومصمم الضوء مازن المتجول.