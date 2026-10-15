نقابة السينمائيين تكرّم محمد حفظي بعد فوزه بجائزة "لوميناري للتأثير الثقافي "



كرّمت نقابة المهن السينمائية، برئاسة المخرج مسعد فودة، المنتج السينمائي الكبير محمد حفظي، بمناسبة حصوله على جائزة «لوميناري للتأثير الثقافي»، وذلك خلال اجتماع اللجنة النوعية للمهرجانات، بحضور أعضائها الدكتور عمرو الليثي، والسيناريست عبد الرحيم كمال، والدكتور أحمد صالح، رئيس المركز القومي للسينما، والمخرج الكبير عمر عبد العزيز، رئيس اتحاد النقابات الفنية، والمنتج جابي خوري، والناقد عصام زكريا، والدكتور أشرف العزازي.

وعقب انتهاء مناقشات اللجنة النوعية بشأن مستجدات أوضاع المهرجانات السينمائية وسبل تنظيمها، قام نقيب السينمائيين مسعد فودة بتسليم المنتج محمد حفظي ميدالية النقابة وشهادة تقدير، تكريمًا لمسيرته الفنية وإسهاماته في صناعة السينما.

وأكد مسعد فودة أن محمد حفظي يُعد أحد الأسماء البارزة في صناعة السينما المصرية، ويسعى جاهدًا إلى تقديم صورة مضيئة للفن المصري في الداخل والخارج، مشيرًا إلى أن مسيرته الممتدة لسنوات طويلة حافلة بالنجاحات، سواء بصفته كاتبًا أو منتجًا سينمائيًا أو رئيسًا لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورات سابقة.

ويُعد محمد حفظي أول الحاصلين على جائزة «لوميناري للتأثير الثقافي»، التي أعلن عنها مهرجان الفيلم العربي بسان فرانسيسكو، بالتزامن مع اختياره ضيف شرف دورته الثلاثين، في تكريم يعكس مكانته وإسهاماته في دعم السينما العربية وتعزيز حضورها على الساحة الدولية.

وأعرب محمد حفظي عن سعادته بالحصول على الجائزة، قائلًا: «يسعدني أن أكون الحاصل الأول على جائزة لوميناري للتأثير الثقافي من مهرجان الفيلم العربي بسان فرانسيسكو. يحتفل المهرجان هذا العام بذكراه الثلاثين، مما يجعله أقدم مهرجان مستمر للفيلم العربي يُقام خارج العالم العربي».

وأضاف: «تعني لي هذه الجائزة الكثير في وقت نحتاج فيه إلى أكبر عدد ممكن من الأصوات العربية لتعكس سرديتنا على المنصات الدولية».