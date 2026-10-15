نيكول سابا تتألق بإطلالة مميزة في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي

تألقت النجمة نيكول سابا، في جلسة تصوير جديدة، ظهرت خلالها بإطلالة مميزة، قبل دقائق من حضورها حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، المقرر إقامتها خلال الفترة من 15 إلى 23 أكتوبر الجاري.

وحرصت نيكول سابا على الظهور بإطلالة مبهرة خلال افتتاح الدورة الجديدة من المهرجان، حيث ارتدت فستانًا فضيًا بتصميم عصري يبرز أناقتها، وجاء بقصة مجسمة وانسيابية بتفاصيل مبتكرة، كما اعتمدت تسريحة شعر بسيطة وأنيقة أضفت لمسة من الرقي على إطلالتها.

وعلى الصعيد الفني، تستعد النجمة نيكول سابا خلال الفترة المقبلة لطرح مجموعة من المفاجآت لجمهورها، تتضمن أغنيات جديدة بنظام السينجل، إلى جانب إحيائها عددًا من الحفلات الغنائية داخل مصر وخارجها كما تستعد لعدد من المشروعات الفنية الجديدة.