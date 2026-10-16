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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

تكريم مدير التصوير الكبير سعيد شيمي بالمركز الثقافي الروسي.. الاحد

سعيد شيمي
سعيد شيمي
أحمد البهى

تكرّم جمعية حتحور للثقافة والفنون، بالتعاون مع المركز الثقافي الروسي وجمعية الفيلم، مدير التصوير الكبير سعيد شيمي، تقديرًا لإسهاماته المضيئة في توثيق حرب أكتوبر المجيدة، واحتفاءً بمشواره السينمائي الطويل، الحافل بالعطاء والإبداع..


وتُقام الاحتفالية يوم الأحد المقبل، 18 أكتوبر، في تمام الساعة السابعة مساءً، بمقر المركز الثقافي الروسي. 


وتبدأ الاحتفالية بعرض الفيلم التسجيلي القصير «أبطال من مصر»، تصويرسعيد شيمي وإخراج أحمد راشد، يعقبه لقاء مفتوح يديره الناقد السينمائي أحمد سعد الدين، يتناول خلاله مسيرة مدير التصوير الكبير وأبرز المحطات الفنية في مشواره. 
 

وقدّم سعيد شيمي خلال مشواره السينمائي 108 فيلمًا روائيًا طويلًا، من بينها عدد من الأفلام الوطنية البارزة، منها، الرصاصة لا تزال في جيبي، الطريق إلى إيلات وإعدام ميت، إلى جانب أكثر من 200 فيلم تسجيلي وقصير، فضلًا عن تأليفه نحو 40 كتابًا في فن التصوير السينمائي. 
وفي ختام الاحتفالية، يقوم المخرج أحمد رشوان، رئيس جعية حتحور للثقافة والفنون، بمصاحبة  د.شريف جاد، مدير النشاط الثقافي بالمركز الثقافي الروسي، بتسليم درع التكريم إلى مدير التصوير الكبير سعيد شيمي، تقديرًا لمسيرته الفنية وإسهاماته المتميزة في السينما المصرية. الدعوة عامة، والدخول بأسبقية الحضور.

جمعية الفيلم مدير التصوير الكبير سعيد شيمي سعيد شيمي المركز الثقافي الروسي أبطال من مصر أحمد سعد الدين

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