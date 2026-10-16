رامي إمام يعلق على الصورة المفبركة لوالده عادل إمام بالذكاء الاصطناعي

علق المخرج رامي إمام، على انتشار صورة مفبركة لوالده عادل إمام، باستخدام الذكاء الاصطناعي على مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال رامي إمام، خلال فعاليات افتتاح مهرجان الجونة السينمائي: “الذكاء الاصطناعي يشهد طفرة كبيرة جدا، يشبه الإنترنت الذي يمكن استخدامه بشكل إيجابي أو إساءة استخدامه وإحنا اتعودنا خلاص".

وكانت قد أثارت صورة انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لرجل مسن يجلس داخل سيارة مرتديًا قبعة سوداء وقميصًا فاتح اللون، جدلًا واسعًا بين محبي الفنان عادل إمام، بعدما زعم متداولوها أنها أحدث ظهور للزعيم، في ظل ابتعاده عن الأضواء خلال السنوات الماضية.

وبعد التحقق من حقيقة الصورة، تبين أنها لا تعود إلى عادل إمام، وإنما للسيناريست الهندي سليم خان، والد الفنان سلمان خان، حيث جرى التلاعب بالصورة الأصلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتغيير ملامحه وجعلها أقرب إلى ملامح الزعيم، مع إضافة تعديلات جعلت الصورة تبدو وكأنها لقطة حقيقية التُقطت في أحد شوارع القاهرة.