محمود سعد غاضب من فبركة صورة عادل إمام بالذكاء الاصطناعي: «والله أنا زعلان»

أبدى الإعلامي محمود سعد انزعاجه من انتشار صورة مفبركة للفنان عادل إمام عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما تداولها البعض باعتبارها صورة حديثة للزعيم، الأمر الذي دفع أسرته إلى التدخل لتوضيح حقيقة الصورة والتأكيد على أنها مصنوعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.

وتحدث محمود سعد عن الواقعة في مقطع فيديو نشره عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، معربًا عن استيائه من تداول الصورة دون التحقق من صحتها، قائلًا: «والله أنا زعلان، إن في ناس نشروا الصورة دي، وقالوا إن ده هو حاليًا، واضطرت أسرته تقول إنها AI»



وأضاف: «مش عاوز أقول عيب، بس أنتم ما تعرفوش يعني إيه عادل إمام»، مشيرا إلى أنه يرى الزعيم قيمة فنية كبيرة ومواطنا مصريا بذل جهدا كبيرا حتى وصل إلى المكانة التي يحتلها.

وأكد محمود سعد أن اسم عادل إمام لا يزال حاضرا بقوة خارج مصر، قائلا: «أنا لحد دلوقتي، لما بسافر، بيسألوا عن عادل إمام»، مشددا على أن دور الفنان لا يقتصر على إمتاع الجمهور، بل يمتد إلى التأثير في المجتمع وترك بصمة تتجاوز حدود الترفيه.

أثارت صورة انتشرت مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لرجل مسن يجلس داخل سيارة مرتديًا قبعة سوداء وقميصًا فاتح اللون، جدلًا واسعًا بين محبي الفنان عادل إمام، بعدما زعم متداولوها أنها أحدث ظهور للزعيم، في ظل ابتعاده عن الأضواء خلال السنوات الماضية.

وبعد التحقق من حقيقة الصورة، تبين أنها لا تعود إلى عادل إمام، وإنما للسيناريست الهندي سليم خان، والد الفنان سلمان خان، حيث جرى التلاعب بالصورة الأصلية باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتغيير ملامحه وجعلها أقرب إلى ملامح الزعيم، مع إضافة تعديلات جعلت الصورة تبدو وكأنها لقطة حقيقية التُقطت في أحد شوارع القاهرة.