تامر حسني وأحمد سعد يتألقان في حفل زفاف ابنة شيرين عادل | شاهد

شاركت الفنانة بشرى جمهورها مجموعة من الصور ومقاطع الفيديو من حفل زفاف ابنة المخرجة شيرين عادل، الذي شهد حضور نخبة من نجوم الفن، وسط أجواء احتفالية مميزة.

وأحيا الحفل النجمان تامر حسني وأحمد سعد، بمشاركة عدد من الفنانين والشخصيات البارزة في الوسط الفني، من بينهم محمد إمام، ورامي إمام، والدكتور أشرف زكي، وباسم سمرة، ونرمين الفقي، وأحمد رزق، ومحمد علي رزق، ومنة فضالي، إلى جانب عدد آخر من النجوم.

تامر حسني يستعد لإحياء حفل غنائي في أبوظبي

على جانب آخر، يستعد الفنان تامر حسني لإحياء حفل غنائي في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال شهر أكتوبر الجاري، ضمن جولاته الغنائية التي يلتقي خلالها جمهوره في عدد من الدول العربية.

ومن المنتظر أن يقدم تامر حسني خلال الحفل مجموعة من أشهر أغانيه التي حققت نجاحًا واسعًا، إلى جانب عدد من أغنيات ألبومه الجديد «مش هتكرر»، الذي طرحه مؤخرًا عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

تفاصيل ألبوم «مش هتكرر» لتامر حسني

يضم ألبوم «مش هتكرر» 14 أغنية متنوعة، تتنوع بين الطابع الرومانسي والدرامي والإيقاعي، ويشهد تعاون تامر حسني مع نخبة من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين في الوطن العربي.

ويبدأ الألبوم بأغنية «بنت مين»، التي كتب كلماتها أمير طعيمة، ولحنها عمرو مصطفى، فيما تولى عادل حقي مهمة التوزيع الموسيقي.

كما يتضمن الألبوم أغنية «وش الخير»، التي شارك تامر حسني في كتابة كلماتها مع عبد المنعم طه، وشارك كريم محسن في تلحينها، بينما تولى النابلسي توزيعها.

ويضم الألبوم أيضًا أغنية «يا خسارتنا»، من كلمات تامر حسين، وألحان عمرو مصطفى، وتوزيع أحمد عادل، بالإضافة إلى أغنية «ما تيجي»، التي كتب كلماتها ولحنها بلال سرور، وتولى Kay Music توزيعها.

ويقدم تامر حسني من خلال الألبوم مجموعة من الأعمال التي تجمع بين تنوع الموضوعات والألحان والتوزيعات الموسيقية، في إطار حرصه على تقديم أنماط غنائية مختلفة لجمهوره.