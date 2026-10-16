قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الجرام زاد 100 جنيه.. ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026
مين أحلى؟.. الترتر والأقمشة اللامعة تزين السجادة الحمراء في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي
برعاية الرئيس السيسي.. سويلم يستعرض استعدادات أسبوع القاهرة التاسع للمياه بمشاركة 20 وزيرا
دون إصابات أو ضحايا.. اندلاع حريق هائل فى قاعة أفراح بقنا | صور
حكم قراءة سور القرآن في الصلاة بغير ترتيب المصحف.. دار الإفتاء توضح
القدس خط أحمر.. مصر و18دولة تدين افتتاح سفارة كولومبيا في المدينة المحتلة
عيار 21 بكام؟.. أسعار الذهب في مصر اليوم الجمعة 16 أكتوبر
سعر الدولار اليوم الجمعة 16 أكتوبر 2026.. ارتفاع جديد
وزير الخارجية يبحث مع رئيس البنك الدولي التحديات الاقتصادية وأولويات التنمية
وزارة العمل تعلن عن 2541 فرصة وظيفة في 16 محافظة.. ننشر التفاصيل وشروط التقديم
وصمة عار.. أول تعليق من ترامب على قرار زيلينسكي بمهاجمة مصافي النفط الروسية
أسعار الدولار والعملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم الجمعة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

هند صبري تتغنى بمنى زكي بعد تكريمها بمهرجان الجونة

منى زكي
منى زكي
سارة عبد الله

هنأت الفنانة هند صبري، الفنانة منى زكي بمناسبة تكريمها في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، عبر حسابها على انستجرام.

وكتبت هند صبري: “مبروك التكريم يا منى انت نجمة كبيرة ومهمة جدا بموهبتك الخالصة واحترامك للمهنة ولجمهورك ألف مبروك ”.

وكرّم مهرجان الجونة السينمائي الفنانة منى زكي خلال حفل افتتاح دورته التاسعة، المقام على مسرح مركز الجونة للمؤتمرات والثقافة بمدينة الجونة على ساحل البحر الأحمر، تقديرًا لمسيرتها الفنية المميزة وما قدمته من أعمال بارزة على مدار سنوات طويلة.

وشهد الحفل عرض فيلم قصير يستعرض أبرز محطات منى زكي الفنية، تحدثت خلاله عن أهمية الفن في حياتها ودوره في التعبير عن القضايا الإنسانية المهمة، كما تضمن الفيلم رسالة خاصة من ابنتها لي لي.

منى زكي ومسيرة فنية ممتدة

وعلى مدار أكثر من ثلاثة عقود، نجحت منى زكي في ترك بصمة واضحة في المشهد الفني المصري، من خلال مشاركاتها في السينما والتلفزيون والمسرح، وقدمت أكثر من 80 عملًا فنيًا تنوعت خلالها أدوارها وشخصياتها، لتصبح واحدة من أبرز نجمات جيلها وتحظى بمكانة مميزة لدى الجمهور.

منى زكي هند صبري مهرجان الجونة السينمائي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مطار الملك خالد الدولي

بينها قطر والإمارات.. سفارة أمريكا بالسعودية تنشر تنبيه أمني بشأن مطارات المملكة و5 دول عربية

الدواجن

هتشتريها بكام بكرة؟ .. انخفاض مفاجيء في أسعار الدواجن بالأسواق

دواجن وبيض

عكست الاتجاه.. مفاجأة في أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالاسواق

وزير التربية والتعليم

الغياب يُعطل النقل للعام التالي.. ضوابط حاسمة من «التعليم» لطلاب المرحلة الابتدائية

أمطار غزيرة

أمطار غزيرة وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تحذر من موجة تقلبات جوية غدًا

الذهب

الذهب يصعد مجددا والجرام يندفع نحو 7120 جنيها

باراك أوباما

أوباما يهاجم إسرائيل: استوليتم على أراضي الفلسطينيين وتخليتم عن أخلاقكم

النائبة الراحلة اماني ابو سحلي

تفاصيل موعد ومكان عزاء النائبة أماني أبو سحلي

ترشيحاتنا

أحمد سعيد فرماوي

عالم بالأوقاف يحذر من ترويج الشائعات: تأكدوا من صحة الأخبار قبل نشرها

الطلاق

معدلات الطلاق تقفز من 2% إلى 40%.. ملف شائك يعيد قضية الأحوال الشخصية إلى الواجهة

الخطوبة

حرام وسحت.. أزهري يفجر مفاجأة عن إنفاق الشاب على خطيبته

بالصور

لوك كاجوال.. أيتن عامر تخطف الأنظار

آيتن عامر
آيتن عامر
آيتن عامر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد