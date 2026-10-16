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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

أسما شريف منير: الحجاب مش عائق.. وتجربتي في مهرجان الجونة أثبتت لي احترام الاختلاف

اسما شريف منير
اسما شريف منير
يمنى عبد الظاهر

كشفت أسما شريف منير عن كواليس تجربتها في مهرجان الجونة السينمائي، معربة عن سعادتها بالمشاركة، ومؤكدة أن الحجاب لا يمنع المرأة من خوض تجارب مختلفة أو السعي لتحقيق أحلامها، ولا يمثل عائقًا أمام طموحاتها.

وأوضحت أسما، في منشور عبر حسابها على مواقع التواصل الاجتماعي، أنها كانت تتمنى أن تنقل رسالة إلى النساء بأن الحجاب لا يقيّد خطواتهن ولا يؤخرهن عن تحقيق أهدافهن، مشيرة إلى تقديرها للأجواء التي لمستها داخل المهرجان، وما شهدته من احترام للاختلاف وتقبل الآخر.

وأضافت أن ردود الفعل الإيجابية التي تلقتها من الحاضرين أسعدتها، وعززت شعورها بأهمية التجربة التي خاضتها، خاصة أنها أرادت من خلالها التأكيد على أن المرأة المحجبة قادرة على خوض تجارب جديدة والمشاركة في مختلف المجالات دون أن يكون الحجاب عائقًا أمامها


وأضافت: «النهارده حسّيت قد إيه المهرجان بيحترم الاختلاف، وكل الناس كانت جميلة. قابلت كلام طيب أوي وتشجيع، وكلهم قالولي إن شكلي حلو».

وأعربت أسما عن فرحتها بمشاركة والدها الفنان شريف منير هذه اللحظة، موجهة الشكر لكل من قدم لها الدعم والتقدير، كما وجهت رسالة إلى زوجها، قائلة: «وجوزي حبيبي ربنا يبارك فيك ويحفظك على دعمك ومساعدتك ووجودك».

أسما شريف منير الفنان شريف منير المهرجان مهرجان الجونة السينمائي الحجاب

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