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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
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رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

محمد عامر: مهرجان الجونة بقى جزء من هوية المكان

محمد عامر
محمد عامر
رحمة سمير

قال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة، إن مهرجان الجونة السينمائي، الذي انطلقت دورته الأولى قبل تسع سنوات، أصبح جزءًا من هوية المكان، ومتداخلًا بقوة في نسيجه الثقافي والفني، موضحًا أن المدينة تقوم رؤيتها على الفن والجمال، اللذين يأتيان قبل أي اعتبارات تجارية، وفقًا لرؤية المهندس سميح ساويرس منذ اليوم الأول.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، على هامش حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة، عبر قناة النهار، أنّ العلاقة بين المدينة والمهرجان تكافلية إلى حد كبير؛ إذ توفر الجونة منصة تساعد المهرجان على النمو والانتقال من مهرجان محلي إلى إقليمي ثم عالمي عامًا بعد عام، في حين يعزز المهرجان الجانب الثقافي والفني للمدينة، ويدعم الترويج السياحي لها.

وأوضح عامر أن الفنادق تكون كاملة الإشغال قبل المهرجان بفترة، وتستمر هذه الحالة لبعض الوقت بعد انتهائه، لكنه شدد على أن هذا ليس المردود الوحيد للمهرجان، قائلًا إن تأثيره يتجاوز أسبوع الفعاليات إلى نتائج أوسع وأطول مدى.

وأكد أن المهرجان يحقق ازدهارًا قويًا للمدينة، إذ تمتلئ الفنادق والمطاعم بالزوار، وتتحرك الأنشطة التجارية بصورة ملحوظة، لافتًا إلى أن هذا الرواج لا يقتصر على الجونة، بل يمتد إلى البحر الأحمر ومدينة الغردقة أيضًا.

وأشار إلى أن الأهم بالنسبة إليه هو أن يبدأ الناس في التعرف إلى مصر والبحر الأحمر والجونة، ثم يزوروا المدينة، موضحًا أن من يزورها مرة يعود إليها مرة أخرى، وأن بعض الزوار يتحولون إلى ضيوف دائمين، بينما قد يتحول الزائر إلى مشترٍ ويصبح جزءًا من مجتمع الجونة.

وكشف عامر أن المدينة تضم حاليًا نحو 3000 غرفة فندقية، وأن الخطة خلال السنوات الأربع المقبلة تستهدف إضافة نحو 1000 غرفة جديدة، بإذن الله.

وعن مشاركته في أنشطة المهرجان، أوضح أنه يعمل بصورة أساسية، لكنه يحضر بالتأكيد بعض الأفلام، مؤكدًا أن المهرجان مهم جدًا بالنسبة إلى إدارة المدينة وسكان الجونة.

وفيما يتعلق بتصريحات المهندس سميح ساويرس بشأن احتمال أن تكون السنة المقبلة الأخيرة لعائلة ساويرس مع المهرجان، قال عامر إنهم سيتحدثون معه بشأن الأمر، مؤكدًا أن هناك جيلًا جديدًا مهتمًا، لكنه أشار إلى أن عائلة ساويرس والجونة كيان واحد، وأن الجونة والمهرجان كذلك يرتبطان ببعضهما، ولذلك يصعب الفصل بينهما.

واختتم حديثه بالتأكيد على أهمية المهرجان بوصفه حدثًا فنيًا وسياحيًا مؤثرًا في الحياة السينمائية والثقافية والسياحية، قبل أن يوجه الشكر إلى الإعلامية لميس الحديدي، التي شكرته بدورها على حديثه، ثم انتقلت إلى ضيف آخر.

https://www.youtube.com/watch?v=jSlUsAwF6ngر

محمد عامر مدينة الجونة مهرجان الجونة السينمائي الثقافي لميس الحديدي

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