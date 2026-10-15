يسرا: مهرجان الجونة بيلمّنا لأننا مش بنشوف بعض كتير في مصر

أعربت الفنانة يسرا عن سعادتها بالتطور الذي يشهده مهرجان الجونة السينمائي، مؤكدة أنه أصبح مساحة مهمة لدعم الأجيال الجديدة ومساعدتها على تقديم أعمالها، لافتة إلى أنها تحرص على حضور فعالياته المختلفة، خصوصًا الندوات التي تتناول موضوعات تهمها فنيًا وثقافيًا.

وأضافت في لقاء مع الإعلامية لميس الحديدي، على هامش حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة، عبر قناة النهار، أنّها تشعر بالسعادة لرؤية عدد كبير من الأشخاص الراغبين في المشاركة بالمهرجان، ولوجود مواهب جديدة تحلم بتقديم أفلامها من خلاله، مؤكدة أن القائمين عليه يحاولون مساعدة الجيل الجديد قدر الإمكان، قائلة: «قد ما نقدر بنساعد».

وأوضحت يسرا أنها تهتم بالأفلام القصيرة التي يقدمها برنامج «سيني جونة»، مشيرة إلى أن بعض هذه الأفلام قد لا يدرك المشاهد قيمتها في البداية، لكنه يكتشف عند مشاهدتها أهمية الموضوع الذي تتناوله، وقد يتعرف من خلالها على قضية لم يكن يعرف عنها شيئًا، معتبرة أن ذلك من الجوانب الجميلة التي تقدمها السينما القصيرة.

وأضافت أن المهرجان يتيح للجمهور مشاهدة أفلام يقدمها شباب من مختلف أنحاء المنطقة العربية وخارجها، معربة عن إعجابها بتنوع التجارب التي تعرضها هذه الأعمال، ومؤكدة أن هناك أفلامًا جيدة تستحق المشاهدة والتعرف على موضوعاتها.

وأشادت يسرا بتكريم الفنانة منى زكي خلال المهرجان، مؤكدة أنها تحبها وتقدر موهبتها، وأنها ممثلة مجتهدة وقوية تستحق هذا التكريم.

وقالت إنها سعيدة بها وبما حققته، لكنها ترى أن منى تتعرض لحملة انتقادات أكبر مما تستحق، داعية الجمهور إلى عدم الانسياق وراء هذه الانتقادات ومشاهدة أعمالها والحكم عليها بنفسه.

وشددت على رفضها للظلم، قائلة: «لأ، لأ حرام، وأنا ما بحبش الظلم، صراحة يعني»، في دفاع واضح عن منى زكي، وتأكيد على أهمية تقييم الفنان من خلال عمله وأدائه.

وتحدثت يسرا عن حبها لمهرجان الجونة، موضحة أن من أسباب سعادتها به أنه يجمع الفنانين الذين لا تتاح لهم فرصة اللقاء كثيرًا في مصر، قائلة: «أنا بحبه جدًا المهرجان ده، أنا أول ما بشوفكم كلكم بفرح؛ لأن إحنا ما بنشوفش بعض في مصر».

وأضافت أن المهرجان يتيح لهم قضاء أسبوع معًا، والتحدث وتبادل الآراء، بل والاختلاف أيضًا.

وأكدت يسرا أن لقاء الفنانين في الجونة يمنحهم فرصة للنقاش والتواصل، حتى عندما تختلف وجهات نظرهم، مشيرة إلى أن هذا التجمع من الأمور التي تجعلها تتمسك بالمهرجان وتحرص على المشاركة فيه.

كما استعرضت يسرا ذكرياتها مع المخرج محمد خان، موضحة أنها شاركت معه في فيلم «الثأر»، الذي استند إلى واقعة حقيقية تمحورت حول خطف زوجة من زوجها في ممر بهلر، مشيرة إلى أن الحادثة جرى تحويلها إلى عمل سينمائي، وأنها كانت من أقسى القصص التي طُرحت في ذلك الوقت.

وفي جانب آخر من اللقاء، تحدثت يسرا عن تأثير المظهر والملابس في الحالة النفسية، موضحة أن ارتداء فستان جميل يجعل المرأة تشعر بأنها أكثر جمالًا وثقة، وأن الملابس الجميلة تمنحها إحساسًا بالقوة، وهو ما عبرت عنه بقولها إن الفستان الحلو يجعل المرأة تشعر بأن لديها «باور».