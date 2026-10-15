البرلمان العراقي يختار نايف الشمري وزيرا للدفاع وياسر المالكي للداخلية

اختار البرلمان العراقي يوم الخميس نايف الشمري وزيرا للدفاع وياسر المالكي وزيرا للداخلية، في إطار الجلسة المنعقدة للتصويت على مرشحي نواب رئيس الوزراء والوزارات الشاغرة والمستحدثة بحضور 261 نائباً.

واختار مجلس النواب العراقي 3 نواب لرئيس الوزراء، وهم ليث الخزعلي ومحسن المندلاوي ومحمد تميم، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء العراقية الرسمية "واع".

وفي سياق متصل، أعلن نواب من كتل سياسية مختلفة في البرلمان العراقي اليوم الخميس، رفضهم استحداث مناصب حكومية فيما قرروا مقاطعة الجلسة.

وأوضحت وسائل إعلام عراقية أن "عدداً من نواب المتمثلين بكتلة بدر النيابية وإشراقة كانون وحقوق، عبروا عن رفضهم استحداث مناصب ووزارات جديدة ضمن الحكومة الجديدة".