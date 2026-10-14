الزيدي يؤكد لولي العهد السعودي عدم السماح باستخدام العراق منطلقا لأي اعتداء يمس المملكة

التقى رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي، اليوم الأربعاء في الرياض، وليّ عهد المملكة العربية السعودية، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.

وبحسب بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء ، جرت خلال اللقاء، مناقشة تطورات الأحداث الإقليمية، وتنسيق الجهود بشأنها، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.



وأعرب رئيس مجلس الوزراء ، عن إدانة الحكومة لاستهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وكل ما يطال المدنيين والمنشآت المدنية من أذىً خلال الصراعات، لما في ذلك من تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي.



وأكد الزيدي، موقف العراق الثابت بعدم السماح باستخدام أراضيه منطلقاً لأي اعتداءات أو أعمال تمسّ أمن المملكة ودول المنطقة، والحرص على الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة العراق والدول الشقيقة الصديقة.

وجرى خلال اللقاء استعراض أوجه العلاقات العراقية السعودية، وسبل تعزيزها، في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين للتعامل مع أي تحديات أمنية إقليمية، حيث أكد وليّ العهد السعودي دعم المملكة لجهود الحكومة العراقية في مساعي تعزيز الحوار لتحقيق الاستقرار في المنطقة.