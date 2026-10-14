ولي العهد السعودي ورئيس وزراء العراق يؤكدان تعزيز التعاون الأمني ورفض استهداف المملكة

بحث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، ورئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، الأربعاء، تطورات الأوضاع في المنطقة، وسبل تعزيز العلاقات الثنائية والتعاون المشترك، خاصة في الجانب الأمني، وسط تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف من اتساع نطاق الهجمات التي تستهدف المنشآت المدنية.

وأكد الأمير محمد بن سلمان حرص المملكة العربية السعودية على تعزيز التعاون مع العراق في مختلف المجالات، مع التركيز على التنسيق الأمني بما يسهم في دعم الاستقرار الإقليمي ومواجهة التحديات الأمنية التي تشهدها المنطقة.

من جانبه، شدد رئيس الوزراء العراقي على احترام بلاده لسيادة المملكة العربية السعودية ودول المنطقة، مؤكدا رفض بغداد استخدام الأراضي العراقية منطلقا لأي اعتداءات أو أعمال من شأنها المساس بأمن المملكة أو الدول المجاورة.

وأدان الزيدي، خلال لقائه ولي العهد السعودي في الرياض، استهداف مطار الملك خالد الدولي والمنشآت المدنية، مشددا على أن الاعتداءات التي تطال المدنيين والبنية التحتية المدنية تمثل تهديدا للأمن والاستقرار الإقليميين.

ووفقا لما أورده المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، أكد الزيدي الموقف العراقي الثابت بشأن عدم السماح باستخدام أراضي البلاد لتنفيذ هجمات تستهدف السعودية أو أي دولة أخرى في المنطقة، انطلاقا من التزام العراق بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة الدول الشقيقة والصديقة.

وتناول اللقاء أيضا مستجدات الأوضاع الإقليمية، والجهود المشتركة الرامية إلى تعزيز الحوار وتنسيق المواقف بما يدعم الأمن والاستقرار، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه دول المنطقة.

كما أكد ولي العهد السعودي دعم المملكة لجهود الحكومة العراقية الرامية إلى تعزيز الحوار وتحقيق الاستقرار الإقليمي، بما يعكس أهمية استمرار التواصل السياسي والتنسيق بين الرياض وبغداد بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وتأتي المباحثات في وقت تشهد فيه المنطقة تصعيدا أمنيا، مع تزايد المخاوف بشأن استهداف المطارات والمنشآت الحيوية، وهو ما يعزز أهمية التعاون بين الدول العربية لحماية أمنها وسيادتها ومنع استخدام أراضيها في تنفيذ هجمات ضد دول الجوار.

ويعكس اللقاء حرص الجانبين على مواصلة التنسيق الأمني والسياسي، وتعزيز العلاقات السعودية العراقية بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويسهم في الحد من مخاطر التصعيد الإقليمي.