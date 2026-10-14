مجموعة البنك الدولي: رقم قياسي للتمويلات بقيمة 123.5 مليار دولار في السنة المالية 2026

أعلنت مجموعة البنك الدولي في تقريرها السنوي لعام 2026 أنها حققت نتائج مالية قياسية خلال السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2026، حيث قامت بتعبئة 112 مليار دولارمن رأس المال الخاص، وأصدرت ضمانات بقيمة 25 مليار دولار، وسلّمت تمويلاً إجمالياً بلغ 123.5 ملياردولار في شكل قروض ومنح واستثمارات في الأسهم وضمانات إلى الدول الشريكة والقطاع الخاص.

جاء ذلك ضمن التقرير السنوي لمجموعة البنك الدولي لعام 2026، والذي يحمل عنوان "الاستثمار في الناس، الاستثمار في الرخاء" (Investing in People, Investing in Prosperity)، والذي يغطي الأنشطةوالإنجازات التي تحققت خلال السنة المالية الممتدة من 1 يوليو 2025 إلى 30 يونيو 2026.

وأكد التقرير - الصادر على هامش اجتماعات الخريف لمجموعة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في بانكوك- أن إصدار الضمانات البالغ 25 مليار دولار تجاوز الهدف السنوي المحدد بـ20 مليار دولار بحلولعام 2030، وذلك قبل الموعد بأربع سنوات.

وجاء توزيع التمويل الإقليمي على النحو التالي؛ أفريقيا جنوب الصحراء: 35.8 مليار دولار، وأمريكااللاتينية والكاريبي: 25.1 مليار دولار، وأوروبا وآسيا الوسطى: 24.6 مليار دولار، وجنوب آسيا: 13.6 ملياردولار، والشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان: 12.6 مليار دولار، وشرق آسيا والمحيطالهادئ: 11.7 مليار دولار.

ووفقاً للبيانات التفصيلية، بلغت التزامات مجموعة البنك الدولي الإجمالية 123.5 مليار دولار في السنةالمالية 2026، مقارنة بـ118.5 مليار دولار في العام السابق. وتوزعت الالتزامات الرئيسية كالتالي؛ البنكالدولي للإنشاء والتعمير (IBRD): 50.2 مليار دولار، المؤسسة الدولية للتنمية (IDA): 30.8 مليار دولار، مؤسسة التمويل الدولية (IFC): 32.0 مليار دولار، والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA): 10.6 مليار دولار.

وتعكس هذه النتائج تسارع جهود مجموعة البنك الدولي في حشد الموارد الخاصة لدعم خلق الوظائفوتعزيز النمو في الدول النامية، ضمن استراتيجيتها الرامية إلى الاستثمار في الإنسان والاستثمار فيالازدهار.