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إعادة فتح المسارات الجوية بين العراق والكويت
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

إعادة فتح المسارات الجوية بين العراق والكويت

النقل العراقية"
النقل العراقية"
أ ش أ

أعلنت وزارة النقل العراقية اليوم/ الخميس/ إعادة فتح المسارات الجوية بين العراق والكويت.

وذكرت الوزارة - في بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه " في إطار حرص وزارة النقل العراقية على ضمان انسيابية الملاحة الجوية وتوسيع نطاق التعاون الإقليمي، وبإشراف مباشر من وزير النقل العراقي وهب الحسني، ومتابعة حثيثة من الشركة العامة لإدارة المطارات والملاحة الجوية، نعلن إعادة فتح المسارات الجوية بين العراق والكويت، التي توقفت مؤخراً نتيجة التطورات الأمنية والتوترات الإقليمية".

وأضافت أن الجهود الفنية أسفرت عن التوصل إلى ترتيبات تشغيلية، بإشراف منظمة الطيران المدني الدولي (ICAO)، وبالتعاون مع كل من الكويت وقطر والسعودية والبحرين والإمارات".

وأوضحت أنه بموجب هذه الترتيبات، تُدار الحركة الجوية وفق مسارات ومستويات طيران محددة، بما يضمن التنسيق التشغيلي والفصل الآمن بين الطائرات، والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن الجوي في الأجواء العراقية.

وأكدت أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعيها لتعزيز التعاون الإقليمي وتطوير آليات إدارة الملاحة الجوية وتحسين الربط بين المسارات الجوية في المنطقة، مع استمرار التنسيق الفني والتشغيلي مع الجهات المعنية لضمان حسن تنفيذ هذه الترتيبات وتحقيق أهدافها المرجوة.

وزارة النقل العراقية فتح المسارات الجوية العراق والكويت

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