رئيس وزراء العراق: نرفض استخدام أراضينا لاعتداء على السعودية

أكد رئيس الوزراء العراقي علي فالح الزيدي، موقف بلاده الثابت بعدم السماح باستخدام أراضيها منطلقا لأي اعتداءات أو أعمال تمسّ أمن السعودية ودول المنطقة، والحرص على الالتزام بمبادئ حسن الجوار واحترام سيادة العراق والدول الشقيقة والصديقة.

وذكر المكتب الإعلامي للزيدي - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أن ذلك جاء خلال لقائه، اليوم / الأربعاء / في الرياض، بولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث جرى مناقشة تطورات الأحداث الإقليمية، وتنسيق الجهود بشأنها، بما يعزز أمن واستقرار المنطقة.

وأعرب الزيدي عن إدانة الحكومة العراقية لاستهداف مطار الملك خالد الدولي في الرياض، وكل ما يطال المدنيين والمنشآت المدنية من أذى خلال الصراعات، لما في ذلك من تهديد للأمن والاستقرار الإقليمي.

وأشار البيان إلى أن اللقاء شهد استعراض أوجه العلاقات العراقية السعودية، وسبل تعزيزها، في مختلف المجالات، وعلى وجه الخصوص تعزيز التنسيق الأمني بين البلدين للتعامل مع أي تحديات أمنية إقليمية.

وأكد الأمير محمد بن سلمان دعم المملكة لجهود الحكومة العراقية في مساعي تعزيز الحوار لتحقيق الاستقرار في المنطقة.