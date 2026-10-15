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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

أنيقة ومحتشمة .. أسما شريف منير تتألق برفقة والدها على سجادة مهرجان الجونة السينمائي

اسما شريف منير
اسما شريف منير
حياة عبد العزيز

خطفت الإعلامية اسما شريف منير الأنظار بقوة وبأجواء مفعمة بالدفء الأسري خلال ظهورها على السجادة الحمراء لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، برفقة والدها النجم الكبير شريف منير وقد شكلا معاً ثنائياً لافتاً ومحبوباً خطف عدسات المصورين وأنظار الحاضرين منذ اللحظة الأولى لوصولهما.

تألقت اسما شريف منير بفستان طويل وراقي باللون الأوف وايت (الشامبين) الهادئ، مصمم بقصة انسيابية ومجسمة تبرز رشاقتها تميز الفستان بتفاصيل درابيه ناعمة وتطريزات براقة وخفيفة عند منطقة الخصر والكتفين، مع كاب طويل ومذيل منسدل بخفة خلفها ليمنحها إطلالة ملكية ساحرة.

 اعتمدت حجاباً راقياً ومتناسقاً بلون متناغم تماماً مع الفستان، وأكملت مظهرها بحقيبة يد صغيرة (Clutch) أنيقة.

كما ظهر النجم شريف منير بإطلالة كلاسيكية أنيقة وراقية بجانب ابنته، مرتدياً بدلة توكسيدو سوداء رسمية مع قميص أبيض وربطة عنق (بيبيون) سوداء وأضفى نظارة شمسية كلاسيكية لمسة من الجاذبية على مظهره، عاكساً دعمه المستمر وفخره الدائم بابنته في هذا الحدث الفني البارز.

اسما شريف منير
اسما شريف منير مهرجان الجونة اطلالات النجمات في الجونة اسما شريف منير في الجونة

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بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة
بالفستان الأسود اللامع.. أسماء جلال تخطف الأنظار بجمالها في مهرجان الجونة

منى زكي تخطف الأنظار بفستان الأميرات في مهرجان الجونة السينمائي

منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة.. ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جمعت بين الجرأة والأنوثة.. شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي
جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي
جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

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