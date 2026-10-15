أنيقة ومحتشمة .. أسما شريف منير تتألق برفقة والدها على سجادة مهرجان الجونة السينمائي

خطفت الإعلامية اسما شريف منير الأنظار بقوة وبأجواء مفعمة بالدفء الأسري خلال ظهورها على السجادة الحمراء لفعاليات مهرجان الجونة السينمائي، برفقة والدها النجم الكبير شريف منير وقد شكلا معاً ثنائياً لافتاً ومحبوباً خطف عدسات المصورين وأنظار الحاضرين منذ اللحظة الأولى لوصولهما.

تألقت اسما شريف منير بفستان طويل وراقي باللون الأوف وايت (الشامبين) الهادئ، مصمم بقصة انسيابية ومجسمة تبرز رشاقتها تميز الفستان بتفاصيل درابيه ناعمة وتطريزات براقة وخفيفة عند منطقة الخصر والكتفين، مع كاب طويل ومذيل منسدل بخفة خلفها ليمنحها إطلالة ملكية ساحرة.

اعتمدت حجاباً راقياً ومتناسقاً بلون متناغم تماماً مع الفستان، وأكملت مظهرها بحقيبة يد صغيرة (Clutch) أنيقة.

كما ظهر النجم شريف منير بإطلالة كلاسيكية أنيقة وراقية بجانب ابنته، مرتدياً بدلة توكسيدو سوداء رسمية مع قميص أبيض وربطة عنق (بيبيون) سوداء وأضفى نظارة شمسية كلاسيكية لمسة من الجاذبية على مظهره، عاكساً دعمه المستمر وفخره الدائم بابنته في هذا الحدث الفني البارز.