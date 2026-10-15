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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

بسيط ومميز.. جميلة عوض تبرز رشاقتها في مهرجان الجونة السينمائي

جميلة عوض
جميلة عوض
حياة عبد العزيز

خطفت الفنانة المتألقة جميلة عوض الأنظار بإطلالتها الجذابة والراقية خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وقد ظهرت بكامل أناقتها لتكون محط أنظار الحاضرين وعدسات المصورين على السجادة الحمراء.

تألقت جميلة عوض بفستان طويل ومميز تميز الفستان بقصة مجسمة تبرز رشاقتها وجاء بحمالات رفيعة وصُمم من قماش براق يعكس درجات لونية متلألئة تحت الأضواء.

زينت إطلالتها بعقد كوليه ضخم وبارز حول العنق أضفى لمسة ملكية وفخمة على مظهرها العام.

واعتمدت تسريحة شعر منسدلة بتموجات خفيفة وطبيعية على كتفيها، مما منحها إطلالة حيوية وعصرية، اختارت مكياجاً ناعماً يبرز ملامح وجهها بأسلوب هادئ ومتناسق مع أجواء المهرجان.

جميلة عوض
جميلة عوض صور جميلة عوض فساتين جميلة عوض مهرجان الجونة حفل افتتاح مهرجان الجونة

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