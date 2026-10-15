بسيط ومميز.. جميلة عوض تبرز رشاقتها في مهرجان الجونة السينمائي

خطفت الفنانة المتألقة جميلة عوض الأنظار بإطلالتها الجذابة والراقية خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي وقد ظهرت بكامل أناقتها لتكون محط أنظار الحاضرين وعدسات المصورين على السجادة الحمراء.

تألقت جميلة عوض بفستان طويل ومميز تميز الفستان بقصة مجسمة تبرز رشاقتها وجاء بحمالات رفيعة وصُمم من قماش براق يعكس درجات لونية متلألئة تحت الأضواء.

زينت إطلالتها بعقد كوليه ضخم وبارز حول العنق أضفى لمسة ملكية وفخمة على مظهرها العام.

واعتمدت تسريحة شعر منسدلة بتموجات خفيفة وطبيعية على كتفيها، مما منحها إطلالة حيوية وعصرية، اختارت مكياجاً ناعماً يبرز ملامح وجهها بأسلوب هادئ ومتناسق مع أجواء المهرجان.