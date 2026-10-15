قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد أيام من زيارة «الشرع».. وزير الخارجية السوري يصل السعودية
وزير الخارجية: لا نمانع حصول إثيوبيا على منفذ تجاري.. ونرفض «النفاذ العسكري» على البحر الأحمر
ارتفع 480 جنيها.. سعر الجنيه الذهب مساء تعاملات اليوم الخميس
هيثم حسن على مقاعد البدلاء.. تشكيل سيلتيك أمام بنفيكا في الدوري الأوروبي
بدون إنشاء حساب أو تحميل.. واتساب يطلق ميزة ثورية تقلب قواعد المكالمات
فرنسا تدعو إسرائيل إلى وقف الأنشطة الاستيطانية ومسار ضم الأراضي الفلسطينية
أنت بتسلح الجيش ليه؟ .. الرئيس السيسي يكشف كيف رد على سؤال نتنياهو
بتسجيل وصناعة محمد صلاح.. طرابزون سبور يضرب كوبس الفنلندي برباعية بدوري المؤتمر الأوروبي
الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة نهارا مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء
مصطفى بكري: تحرك رسمي من وزير الخارجية للإفراج عن أحمد ناصر المحتجز في هولندا
منح منى زكي جائزة الإنجاز الإبداعي في حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة
لميس الحديدي: مهرجان الجونة أهم نافذة لسينما من أجل الإنسانية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

مرأة ومنوعات

فساتين جولد .. شيرين رضا وإلهام شاهين بنفس الفستان في مهرجان الجونة

شيرين رضا
شيرين رضا
حياة عبد العزيز

تداول رواد السوشيال ميديا صور للنجمتان الهام شاهين وشيرين رضا من حفل افتتاح مهرجان الجونة بنفس الفستان، حيث اعتمدت كل منهن على الظهور بفستان جولد مطرز لامع.

شيرين رضا 

تألقت النجمة الجذابة شيرين رضا خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث خطفت الأضواء وأنظار جميع الحاضرين والمتابعين فور ظهورها على السجادة الحمراء بإطلالة ساحرة تتسم بالفخامة والرقي الكلاسيكي الذي تعوده الجمهور منها دائماً.

اختارت شيرين رضا فستاناً طويلاً فاخراً باللون الذهبي الشامبين النيود المطرز بالكامل تميز الفستان بأكمام طويلة من الشيفون المطرز بالكريستال وحبيبات الخرز البراقة، مع فتحة رقبة أنيقة وقصة محددة عند الخصر بأسلوب درابيه  يبرز أطراف الفستان الانسيابية بشكل ملوكي جذاب.

 نسقت مع الفستان حقيبة يد صغيرة باللون الذهبي البراق متناسقة تماماً مع ثوبها، مع التزين بقطع مجوهرات ناعمة تبرز بريق إطلالتها دون تكلف.

شيرين رضا 

فستان الهام شاهين 

تألقت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة لافتة خلال حضورها حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي 2026، حيث اختارت فستانًا باللون الذهبي المائل إلى البرونزي، ليمنحها حضورًا مميزًا على السجادة الحمراء

وجاء الفستان بتطريزات براقة عكست الإضاءة بصورة لافتة، ما أضفى على التصميم لمسة من الفخامة، خاصة مع اختيار درجات الذهبي الدافئة التي تتناسب مع طبيعة المناسبات الفنية الكبرى..

الهام شاهين 
شيرين رضا الهام شاهين صور شيرين رضا مهرجان الجونة اطلالات النجمات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التوقيت الشتوي

الساعة 12:00 هترجع 11:00.. التوقيت الشتوي 2026 يبدأ رسميًا هذا الموعد

سعر الذهب

900 جنيه.. قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

عروس كفر الزيات

اختفاء عروس أثناء توجهها الكوافير ليلة عرسها بكفر الزيات وأمن الغربية يحقق

وظائف

في 13 محافظة ورواتب 20 ألف جنيه .. 1095 فرصة عمل جديدة للشباب

اسعار البنزين اليوم

قبل ماتتحرك من بيتك.. أسعار البنزين اليوم الخميس في المحطات

دولار وجنيه - صورة تعبيرية

120 قرشا دفعة واحدة.. صعود جديد في أسعار الدولار مقابل الجنيه

محمد صلاح

سر مشاركة محمد صلاح مع طرابزون على ملعب نجيل صناعي بدوري المؤتمر الأوروبي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين والسولار بعد قرار لجنة التسعير التلقائي

ترشيحاتنا

توفيق محمد

توفيق محمد يقود الجبهة اليسرى في تشكيل الأهلي أمام بطل أوغندا

هشام نصر

غضب داخل مجلس الزمالك بسبب هشام نصر وتركيزه على الدعاية الانتخابية

بيراميدز

الـ كاف يعدل موعد مباراة بيراميدز والمريخ بنتيو في دوري أبطال أفريقيا

بالصور

جرأة وأنوثة.. ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جمعت بين الجرأة والأنوثة.. شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي
جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي
جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

أحمد السعدني برفقة زوجته على ريد كاربت مهرجان الجونة

أحمد السعدني برفقة زوجته على ريد كاربت مهرجان الجونة
أحمد السعدني برفقة زوجته على ريد كاربت مهرجان الجونة
أحمد السعدني برفقة زوجته على ريد كاربت مهرجان الجونة

بالصور..كريم فهمي وزوجته في مهرجان الجونة

الكابل الاجمل..كريم فهمي وزوجته فى مهرجان الجونة
الكابل الاجمل..كريم فهمي وزوجته فى مهرجان الجونة
الكابل الاجمل..كريم فهمي وزوجته فى مهرجان الجونة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: شباب مصر في معركة العصر

المزيد