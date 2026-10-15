فساتين جولد .. شيرين رضا وإلهام شاهين بنفس الفستان في مهرجان الجونة

تداول رواد السوشيال ميديا صور للنجمتان الهام شاهين وشيرين رضا من حفل افتتاح مهرجان الجونة بنفس الفستان، حيث اعتمدت كل منهن على الظهور بفستان جولد مطرز لامع.

شيرين رضا

تألقت النجمة الجذابة شيرين رضا خلال مشاركتها في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث خطفت الأضواء وأنظار جميع الحاضرين والمتابعين فور ظهورها على السجادة الحمراء بإطلالة ساحرة تتسم بالفخامة والرقي الكلاسيكي الذي تعوده الجمهور منها دائماً.

اختارت شيرين رضا فستاناً طويلاً فاخراً باللون الذهبي الشامبين النيود المطرز بالكامل تميز الفستان بأكمام طويلة من الشيفون المطرز بالكريستال وحبيبات الخرز البراقة، مع فتحة رقبة أنيقة وقصة محددة عند الخصر بأسلوب درابيه يبرز أطراف الفستان الانسيابية بشكل ملوكي جذاب.

نسقت مع الفستان حقيبة يد صغيرة باللون الذهبي البراق متناسقة تماماً مع ثوبها، مع التزين بقطع مجوهرات ناعمة تبرز بريق إطلالتها دون تكلف.

شيرين رضا

فستان الهام شاهين

تألقت الفنانة إلهام شاهين بإطلالة لافتة خلال حضورها حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي 2026، حيث اختارت فستانًا باللون الذهبي المائل إلى البرونزي، ليمنحها حضورًا مميزًا على السجادة الحمراء

وجاء الفستان بتطريزات براقة عكست الإضاءة بصورة لافتة، ما أضفى على التصميم لمسة من الفخامة، خاصة مع اختيار درجات الذهبي الدافئة التي تتناسب مع طبيعة المناسبات الفنية الكبرى..