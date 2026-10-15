فساتين جريئة.. مي سليم وميس حمدان تخطفان الأنظار في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي |مين الأحلى؟

حرصت الشقيقتان مي سليم وميس حمدان على حضور حفل مهرجان الجونة بإطلالة جريئة أثارت جدلا واسعا على السوشيال ميديا.

اطلالة ميس حمدان

خطفت الفنانة ميس حمدان الأنظار بإطلالتها الجذابة والراقية خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

تألقت ميس حمدان بفستان طويل باللون الأزرق الملكي البراق المطرز، والذي تميز بتصميم أنيق بحمالات وقصة تسلط الضوء على رشاقتها وتضفي رونقاً خاصاً على حضورها.

اعتمدت تسريحة شعر كلاسيكية قصيرة أضفت لمسة من النجومية والأناقة الكلاسيكية على مظهرها العام.

ميس حمدان

اطلالة مي سليم

اختارت الفنانة مي سليم الظهور بإطلالة لامعة خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، حيث اعتمدت على اللون الفضي وتفاصيل الكريستال البراقة، في اختيار لافت جمع بين الأناقة العصرية والتصميم الجريء.

ظهرت مي سليم بفستان طويل ضيق باللون الفضي، مرصع بتفاصيل لامعة وزخارف متلألئة امتدت على كامل التصميم، ما منح الإطلالة بريقًا واضحًا تحت أضواء السجادة الحمراء.