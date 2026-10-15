بالستان الأنثوي.. سلمى أبو ضيف تخطف الأنظار في مهرجان الجونة السينمائي

خطفت النجمة المتألقة سلمى أبو ضيف الأضواء بقوة خلال حضورها فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث ظهرت بإطلالة مفعمة بالرقة والأنوثة جعلتها محط أنظار الحاضرين وعدسات المصورين.

تألقت سلمى بفستان طويل أنيق ومميز جاء الفستان بلون أبيض/أوف وايت هادئ ومن خامة انسيابية لامعة، وتميز بقصة مجسمة تبرز رشاقتها مع ذيل خفيف، بالإضافة إلى تصميم جذاب عند منطقة الصدر بحمالات رفيعة مرصعة بتفاصيل وتطريزات براقة عند الكتفين أضفت لمسة ملوكية ساحرة.

اعتمدت إطلالة هادئة وبسيطة تتناسب تماماً مع نعومة الفستان وتصميمه الكلاسيكي الراقي، اختارت سلمى ترك شعرها الداكن منسدلاً بطبيعية وحرية على كتفيها بتموجات ناعمة، مما أبرز ملامح وجهها بأسلوب عفوي وجذاب.

أكملت إطلالتها بمكياج هادئ وناعم يتماشى مع الأجواء الصيفية والساحلية لمهرجان الجونة، ليبرز جمالها الطبيعي دون تكلف.