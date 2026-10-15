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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

جرأة وأنوثة.. ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
رنا عصمت

توافد عدد من النجوم الى افتتاح مهرجان الجونة السينمائي ومن أبرزهم إلهام شاهين والناقد طارق الشناوي وحسين فهمي وحسن الرداد وليلى علوي.


 

ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي..

خطفت الفنانة ناهد السباعي الأنظار بإطلالتها خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت فستانًا طويلًا باللون الأحمر الداكن، جمع بين الأناقة الكلاسيكية والتفاصيل الجريئة، ليمنحها حضورًا لافتًا على السجادة الحمراء.

وجاء الفستان بتصميم مكشوف الكتفين، مع قصة محددة عند الخصر وتفاصيل تشبه الكورسيه في الجزء العلوي، زُينت بلمسات لامعة متناثرة أضافت بريقًا إلى التصميم، بينما انسدلت التنورة بقصة واسعة نسبيًا منحت الفستان مظهرًا انسيابيًا أنيقًا.

ونسقت ناهد السباعي إطلالتها مع قطعة إكسسوار عنق باللون الأحمر الداكن، جاءت بتصميم مميز يتناغم مع لون الفستان، كما اعتمدت تسريحة شعر منسدلة بتموجات واسعة، ومكياجًا ركز على إبراز العينين، مع أحمر شفاه بدرجة قريبة من لون الفستان.

واكتملت إطلالتها بمجوهرات بسيطة، لتجمع ناهد السباعي بين قوة اللون الأحمر الداكن والتفاصيل اللامعة، في اختيار يعكس الطابع الدرامي والأنيق لإطلالات السجادة الحمراء.

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منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي
منى زكي تخطف الأنظار بفستان أسود بتطريزات لامعة في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة.. ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي
جرأة وأنوثة..ناهد السباعي في مهرجان الجونة السينمائي

جمعت بين الجرأة والأنوثة.. شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي
جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي
جمعت بين الجرأة و الانوثة..شيرين رضا في مهرجان الجونة السينمائي

أحمد السعدني برفقة زوجته على ريد كاربت مهرجان الجونة

أحمد السعدني برفقة زوجته على ريد كاربت مهرجان الجونة
أحمد السعدني برفقة زوجته على ريد كاربت مهرجان الجونة
أحمد السعدني برفقة زوجته على ريد كاربت مهرجان الجونة

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