تجمع بين الانوثة و الجرأة.. ناهد السباعى تثير الجدل بإطلالتها

نشرت الفنانة ناهد السباعي ،عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام صور جديدة لها.

تفاصيل إطلالة ناهد السباعى..

ظهرت ناهد السباعى بإطلالة انيقة وجريئة مرتدية فستانا باللون المنت جرين وهو من أحدث صيحات الموضه لعام 2026.

واتسم ستايل فستان ناهد السباعى ، بالتطريز البسيط الهادئ وهو ماجعل إطلالتها أكثر شياكة.

وحصدت الإطلالة إعجاب الآلاف من متابعيها معبرين عن إعجابهم بإطلالتها هذا الصيف ودائما تتساءل الفتيات عن سر جمالها ورشاقتها.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت في المكياج على الألوان الناعمة التي تبرز جمال عيونها، واختارت أن تضع أحمر للشفاه بألوان هادئة تكشف عن جمالها وأناقتها.

كما تميل، إلى ترك شعرها منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وانسيابيه، كما تفضل الشعر الطويل الذي يبرز جمال أنوثتها.



