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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

مي سليم تتألق بإطلالة أنيقة بالأسود.. يجمع بين البساطة والأنوثة

مي سليم
مي سليم
آية التيجي

خطفت مي سليم الأنظار بإطلالة أنيقة وناعمة، اعتمدت خلالها على اللون الأسود ليكون بطل اللوك، مع تنسيق عصري أبرز جمال الإطلالة ومنحها طابعًا أنثويًا راقيًا.

تفاصيل إطلالة مي سليم

ظهرت مي سليم في الصور بإطلالة تعتمد على توب أسود بدون أكمام بقصة بسيطة وأنيقة، وجاء التصميم مزينًا بأزرار ذهبية صغيرة من الأمام، أضافت لمسة فخامة هادئة إلى القطعة.

واعتمدت الإطلالة على تصميم ينسدل بشكل انسيابي على القوام، ما منح اللوك مظهرًا عصريًا يجمع بين البساطة والأناقة، بينما ساهم اللون الأسود في إضفاء لمسة كلاسيكية جذابة.

مي سليم

تسريحة شعر مي سليم

أما من الناحية الجمالية، فاختارت مي سليم تسريحة شعر منسدلة بدرجات البني، مع خصلات مرتبة بانسيابية حول الوجه، وهو ما منحها مظهرًا ناعمًا وأنيقًا.

كما اعتمدت مكياجًا بألوان دافئة، مع إبراز واضح للعينين وتحديد الحواجب، إلى جانب أحمر شفاه بدرجة وردية هادئة، ليكتمل اللوك بأسلوب أنثوي لافت.

مي سليم

إكسسوارات بسيطة

ولم تعتمد مي سليم على الكثير من الإكسسوارات، واكتفت بقطعة مجوهرات رقيقة حول الرقبة، جاءت بتصميم صغير وبلون أخضر، لتضيف لمسة مميزة إلى الإطلالة السوداء دون مبالغة.

مي سليم

مي سليم تلفت الأنظار بإطلالة عصرية

وجاءت الإطلالة بشكل عام متوازنًا بين الأناقة والنعومة والعصرية، وهو ما جعلها مناسبة لمحبي الإطلالات البسيطة التي تعتمد على التفاصيل الصغيرة لإبراز جمال اللوك.

مي سليم
مي سليم
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