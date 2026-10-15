بالأزرق الفيروزي.. إطلالة لافتة لـ ليلي علوى على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة

شهد افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء اليوم الخميس، حضور عدد من نجوم الفن والإعلام، الذين حرصوا على المشاركة في انطلاق فعاليات المهرجان في دورته الجديدة.



تفاصيل إطلالة ليلى علوى..

ظهرت الفنانة ليلى علوى، بإطلالة أنيقة خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، حيث اختارت فستانًا طويلًا باللون الأزرق الفيروزي، تميز بتصميم انسيابي وتفاصيل لامعة أضفت عليه لمسة من الفخامة والرقي.

وجاء الفستان بقصة واسعة وياقة على شكل حرف V، مع تطريزات براقة حول منطقة الصدر والخصر، فيما أضفت الأكمام المنسدلة على الجانبين لمسة مميزة جمعت بين الأناقة والطابع الملكي.

وأكملت إطلالتها بتسريحة شعر مرفوعة أبرزت ملامح وجهها، مع أقراط طويلة لامعة ومكياج ركز على العيون وأحمر شفاه هادئ، كما حملت حقيبة صغيرة باللون الفضي تناغمت مع تفاصيل الفستان.

وجاء اختيار اللون الفيروزي ليمنح الإطلالة حيوية ونعومة، خاصة مع التصميم الانسيابي والتفاصيل اللامعة التي جعلت الفستان مناسبًا لأجواء السجادة الحمراء.