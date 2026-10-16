إلهام شاهين تهاجم اللجان الإلكترونية: بعض الناس بتشتغل فيها بسبب البطالة

هاجمت الفنانة إلهام شاهين ظاهرة استعانة بعض الفنانين باللجان الإلكترونية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، معربة عن رفضها لهذه الممارسات، على هامش حضورها حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة السينمائي.

وأشارت إلهام شاهين إلى أن بعض الأشخاص يلجأون للعمل ضمن هذه اللجان بسبب البطالة، في إشارة إلى الحسابات التي تُستخدم للتفاعل مع المنشورات أو التأثير في النقاشات الدائرة عبر منصات التواصل الاجتماعي، وهو ما أثار انتباهها وانتقادها لهذه الظاهرة

وكانت قالت الفنانة إلهام شاهين إنها تحرص على حضور ندوات مهرجان الجونة السينمائى، موضحة أنها تنوى حضور معظم الندوات هذا العام لأن موضوعاتها تهمها، مشيرة إلى أن من أبرزها ندوة عن سينما المرأة، وهو المجال الذى اهتمت به من خلال إنتاج عدد من الأفلام التى حصدت جوائز فى مهرجانات سينما المرأة حول العالم.

وأضافت فى لقاء مع الإعلامية لميس الحديدى، على هامش حفل افتتاح الدورة التاسعة من مهرجان الجونة، عبر قناة النهار، أنّ اهتمامها بندوة سينما المرأة يرتبط بتجربتها فى الإنتاج، إذ أوضحت أنها أنتجت أفلامًا بهدف تقديم أعمال تدعم هذا النوع من السينما، مؤكدة أن جميع الأفلام التى أنتجتها فى هذا الإطار حصلت على جوائز فى مهرجانات سينما المرأة فى دول عديدة.

وذكرت الهام شاهين من بين هذه الأعمال أفلام «خلطة فوزية» و«نظرية الجوافة» و«يوم للستات» و«هز وسط البلد»، مشيرة إلى أن فيلم «هز وسط البلد» تضمن دور شحاتة، الذى وصفته بأنه كان دورًا صعبًا جدًا، مؤكدة أن هذه الأفلام تنقلت بين مهرجانات سينما المرأة فى العديد من الدول، وحصدت جوائز.

