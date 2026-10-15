إلهام شاهين تشيد بجمال مصر: من الساحل الشمالي إلى الجونة والأقصر وأسوان

أشادت الفنانة إلهام شاهين بجمال الطبيعة في مصر وتنوع معالمها، مؤكدة أن لكل منطقة سحرها الخاص، بداية من شواطئ الساحل الشمالي على البحر المتوسط، مرورًا بمدينة الجونة على البحر الأحمر، وصولًا إلى نهر النيل ومعالم الأقصر وأسوان في صعيد مصر.

وكتبت إلهام شاهين عبر حسابها على فيسبوك: "من الساحل الشمالى على البحر المتوسط إلى الجونه على البحر الأحمر .. كل مكان فى مصرّ له جماله الخاص .. ربنا أعطى لمصر البحر المتوسط والبحر الأحمر .. والنيل الذى يربط القاهرة بأجمل بلاد صعيد مصر الأقصر وأسوان الله على جمالك يا مصر".

وكانت احتفلت الفنانة إلهام شاهين بتوقيع كتاب «موعد مع إلهام»، للكاتب العراقي زياد كريم، الذي يوثق محطات بارزة في مسيرتها الفنية، وذلك خلال فعالية شهدت حضور عدد من نجوم الفن والإعلام، وتخللتها مناقشات حول أبرز تجاربها السينمائية والمخرجين الذين تركوا بصمة في مشوارها.

وأدار الندوة الكاتب والناقد الصحفي محمد عبد الرحمن، وشهدت عرض فيلم تسجيلي عن إلهام شاهين أُنتج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مناقشة أبرز الموضوعات التي يتناولها الكتاب، الذي يرصد أثر عشرة مخرجين في تشكيل تجربتها الفنية.

وحضر حفل التوقيع الفنان أمير شاهين، والأب بطرس دانيال، والإعلامي عمر زهران، والمخرج هاني لاشين، والناقدة مها متبولي، والإعلاميتان بوسي شلبي ونهال طايل، والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، إلى جانب عدد من المهتمين بالفن والإعلام.