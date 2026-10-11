إلهام شاهين تودّع الساحل الشمالي برسالة مؤثرة: «هيوحشني جدًا»

ودّعت الفنانة إلهام شاهين أجواء الصيف في الساحل الشمالي، معلنة انتهاء إقامتها هناك يوم 10 أكتوبر الجاري، بعد ما امتدت إجازتها لما بعد موعدها المعتاد، الذي اعتادت خلاله قضاء أشهر الصيف من يوليو وحتى نهاية سبتمبر.

وشاركت إلهام شاهين متابعيها مجموعة من الصور لها على شاطئ البحر، عبر حسابها الرسمي على موقع «فيسبوك»، وعبّرت عن حزنها لانتهاء إجازتها، قائلة: «امتدت أيامي في الساحل حتى اليوم 10 أكتوبر.. هيوحشني الساحل جدًا.. آخر يوم»

وكانت احتفلت الفنانة إلهام شاهين بتوقيع كتاب «موعد مع إلهام»، للكاتب العراقي زياد كريم، الذي يوثق محطات بارزة في مسيرتها الفنية، وذلك خلال فعالية شهدت حضور عدد من نجوم الفن والإعلام، وتخللتها مناقشات حول أبرز تجاربها السينمائية والمخرجين الذين تركوا بصمة في مشوارها.

وأدار الندوة الكاتب والناقد الصحفي محمد عبد الرحمن، وشهدت عرض فيلم تسجيلي عن إلهام شاهين أُنتج باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب مناقشة أبرز الموضوعات التي يتناولها الكتاب، الذي يرصد أثر عشرة مخرجين في تشكيل تجربتها الفنية.

وحضر حفل التوقيع الفنان أمير شاهين، والأب بطرس دانيال، والإعلامي عمر زهران، والمخرج هاني لاشين، والناقدة مها متبولي، والإعلاميتان بوسي شلبي ونهال طايل، والكاتب الصحفي جمال عبد الناصر، إلى جانب عدد من المهتمين بالفن والإعلام.

