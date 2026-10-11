كل واحد هيشيل شيلته.. إلهام شاهين ترد على منتقديها بعد الكشف عن أدائها 27 عمرة وحجتين

أثارت الفنانة إلهام شاهين تفاعلًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ردت على تعليقات متابعيها بشأن أدائها مناسك العمرة والحج، وذلك عقب نشر صورة جديدة لها من الساحل الشمالي، أعلنت من خلالها انتهاء أجواء الصيف.

وبدأت التفاصيل عندما نشرت إلهام شاهين الصورة عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وعلقت عليها قائلة: «باي باي ساحل»، لتتلقى تعليقًا من إحدى المتابعات نصحتها فيه بأداء العمرة، قائلة: «عارفة يا إلهام لو طلعتي عمرة هتحبي مكة أكتر من الساحل».

وردت الفنانة على التعليق، كاشفة عن أدائها مناسك العمرة 27 مرة والحج مرتين، حيث كتبت: «عملت 27 عمرة الحمد لله، وحجيت كمان مرتين، لازم نعطي فرصة لغيرنا عشان الزحام».

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، إذ علقت متابعة أخرى بأن العبرة ليست بعدد مرات أداء العمرة، وإنما بما ينعكس على سلوك الإنسان وتغييره إلى الأفضل، مشيرة إلى أن القبول لا يرتبط بكثرة المناسك.

من جانبها، ردت إلهام شاهين على التعليق قائلة: «ربنا يهدي الجميع لما فيه الخير، بس كل واحد يكون أناني ويركز في نفسه فقط، لا يهدر طاقته في الانشغال بالآخرين، كل واحد هيشيل شيلته».



