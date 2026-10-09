فستان ناعم.. إلهام شاهين تبهر متابعيها

نشرت الفنانة إلهام شاهين، صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام بإطلالة لافتة وجذابة.

إطلالة إلهام شاهين

وأطلت إلهام شاهين، مرتديه فستان طويل وأنيق باللون الابيض، وجاء الفستان بمجموعة من الورود الملونة مع تصميم عصري جذاب ليكشف عن جمالها ورشاقتها.

كما اختارت إلهام شاهين، أن تترك شعرها البني القصير منسدلا بين كتفيها بطريقة انسيابية وناعمة تتناسب مع ظهورها.

ومن الناحية الجمالية تعتمد إلهام شاهين، في المكياج على الألوان البنية والسوداء التي تبرز جمال عيونها مع اختيار احمر الشفاه باللون البني اللامع ليبرز جمال أنوثتها.

ولم تتكلف إلهام شاهين، بوضع الكثير من الإكسسوارات، وأكتفت بوضع عقد ناعم حول الرقبة بإكمال اللوك.

ونعرض لكم صور الفنانة إلهام شاهين