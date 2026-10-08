ريهام عبد الغفور تتغزل في زوجها برسالة رومانسية

حرصت الفنانة ريهام عبد الغفور على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والڤيديوهات إنستجرام، بصور جديدة لها رفقة زوجها لتتغزل به.

رسالة ريهام لزوجها..

وكتبت ريهام على الصور قائلة:"لقد كانت الرحلة طويلة وشاقة، وما كنت لأتمكن من اجتيازها لولاك. شكرًا لأنك اخترت دائما التمسك بنا، حتى في تلك الأوقات الكثيرة التي كان فيها التخلي أسهل بكثير. سأظل ممتنا دائمًا لقوتك وصبرك، ولأنك لم تتخل عنا أبدًا".

وظهرت ريهام بفستان انيق ومحتشم باللون النبيتى الغامق ، ونسقت معه تسريحة شعر بسيطة تاركه شعرها القصير، ووضعت بعض اللمسات الهادئة من المكياج.

أعمال ريهام عبد الغفور

وكان آخر أعمال الفنانة ريهام عبد الغفور هو مسلسل حكاية نرجس، والذي عرض خلال شهر رمضان.

وشارك في بطولة المسلسل بجانب الفنانة ريهام عبد الغفور ، كل من حمزة العيلي، تامر نبيل، سماح أنور، دنيا ماهر، بسنت أبو باشا، وأحمد عزمي.

المسلسل من إخراج سامح علاء، ويتكون من 15 حلقة.

وقدم "حكاية نرجس" توليفة درامية مميزة تجمع بين التشويق والدراما الإنسانية، حيث تدور أحداث العمل، حول شخصية نرجس، التي تعاني هي زوجها من عدم الانجاب، حيث يلقي العمل الضوء على تعامل مع المرأة التي تحرم من الأمومة.



