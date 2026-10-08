صدمة بين الستات .. طلاق البلوجر مريم سيف بعد قصة حب قوية

أثار طلاق البلوجر مريم سيف حالة كبيرة من الجدل بين نشطاء السوشيال ميديا في الساعات الماضية.

أعلنت البلوجر مريم سيف طلاقها من زوجها هشام شاهر بعد أن عاشا قصة حب كبيرة جعلت الفتيات على السوشيال ميديا يتمنين الالتقاء برجل مثله وعيش نفس قصة الحب معه وهو تحديدا ما صدم نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي

وكتبت البلوجر مريم سيف عبر السوشيال ميديا منشور تعلن فيه الانفصال وقالت “حسبي الله ونعم الوكيل وكلتك أمري يارب ماتربحهم ولاتكسبهم وقفولى حياتي وشغلي وخلوني راقدة على السرير وفتحولى بطنى وهحتاج أخيط تانى حسبي الله ونعم الوكيل”.

كما أعلنت البلوجر مريم سيف الطلاق رسميا من زوجها هشام شاهر عبر السوشيال ميديا وأنها بدأت صفحة جديدة من حياتها.

يذكر أن البلوجر مريم سيف قد سبق لها الطلاق بعد تجربة قاسية وكانت تعبر عن فرحها بزواجها الثاني وأن عوضها عما شافته في حياتها الماضية وزواجها السابق.