إلهام شاهين ضيف شرف «ميعاد عشا».. صور

كشفت الفنانة إلهام شاهين عن ظهورها كضيف شرف ضمن أحداث فيلم “ميعاد عشا”، للمخرج رامي إمام.

ونشرت الفنانة إلهام شاهين صورا لها مع فريق العمل، وعلقت قائلة: “سعادة كبيرة لى أن أقف أمام كاميرا المخرج رامى إمام كضيفة شرف فى فيلمه الجديد (ميعاد عشا) مع شباب رائعين.. أحمد عبد الوهاب وهدى المفتي.. ألف مبرووووووووووك وربنا يوفقكم”.

ذكريات مع الزعيم:

وأضافت إلهام شاهين: “وطبعا تذكرنا نجم نجوم مصر والوطن العربى.. وأستاذنا عادل إمام الذى وقفت أمامه فى أول فيلم فى حياتى (أمهات فى المنفى)، وكنت فى منتهى السعادة، كما سعدت اليوم بالمخرج الجميل رامى إمام.. محبتى للجميع”.