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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

محمد الحلو وتامر عبدالمنعم يشهدان الاستعدادات النهائية لاحتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر على مسرح البالون

محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم
تقى الجيزاوي

بدأت منذ قليل الإستعدادات النهائية لإحتفالية البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية برئاسة الفنان تامر عبدالمنعم وكيل وزارة الثقافة ورئيس البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية الخاصة بإنتصارات  أكتوبر المجيدة بأوبريت "ملحمة العبور" التي من المقرر إنطلاقها غدا الخميس على خشبة مسرح البالون بالعجوزة.

تقام إحتفالية ذكرى إنتصارات أكتوبر تحت رعاية معالي الدكتور عبدالعزيز قنصوه وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير الثقافة وتوجيهاته بتطوير العروض الخاصة بالبيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية بالتعاون مع قطاع المسرح برئاسة الفنان أيمن الشيوي.

يقوم بإحياء الحفل الفنان القدير محمد الحلو حيث يشارك ضمن أوبريت ملحمة العبور بمجموعة من الأغاني هي بغنيلك، الله يعينك وأهيم شوقا.

ويشارك الفنان القدير محمد الحلو غناء أوبريت ملحمة العبور نجوم فرقة أنغام الشباب عماد كمال، فارس، عبدالله الجسمي ومن فرقة تحت 18 هبة محمد ومن خارج فرق البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية شيماء ناجي وأحمد مهدي.

وتشارك الفرقة القومية للفنون الشعبية بأداء الإستعراضات الخاصة بأوبريت ملحمة العبور وقاما بتصميم الإستعارضات الفنانين محمد سلام وبدر السيد.

من ناحية أخرى يشارك الإعلامي والفنان كريم كوچك ضمن أوبريت ملحمة العبور ويتولى مسئولية تقديم الإحتفالية وربط الفقرات بعضها البعض.

وكان الفنان تامر عبدالمنعم قد أتم اتفاقه مع الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي على إحياء ذكرى إنتصارات أكتوبر المجيدة بأوبريت ملحمة العبور من الحانه.

ويقدم الشرنوبي مقطوعات موسيقية من كلمات عبدالسلام أمين، حجاج الباي، إيهاب حجاج الباي، وائل توفيق ومحمد القصاص.

الجدير بالذكر أن إحتفالية ذكرى إنتصارات أكتوبر تنقسم إلى فصلين حيث يبدأ الفصل الأول بأوبريت ملحمة العبور الحان وتوزيع صلاح الشرنوبي، إضاءة عز حلمي، ديكور وأزياء رانيا عطية، مونتاج وفيديو ماكينيج عبدالرحمن غريب، هيئة الإخراج يوسف محمد، عبدالله عيسى، إيهاب علوان، مصطفى سعد وأحمد بامبو، مخرج منفذ محمد عمر ومن إخراج محمد عادل يوسف.

وفي الفصل الثاني العرض الغنائي الإستعراضي غرام في الكرنك والذي يقوم بإخراجه الفنان تامر عبدالمنعم.

العرض الغنائي الإستعراضي غرام في الكرنك فكرته مستوحاه من فيلم غرام في الكرنك الذي تم إنتاجه عام ١٩٦٧ وهو يعبر عن الهوية المصرية.

غرام في الكرنك بطولة مجموعة من راقصي وراقصات فرقة رضا للفنون الشعبية والإستعراضية .. رؤية موسيقية المايسترو محمود صادق .. ديكور محمد جابر .. إضاءة عز حلمي .. 
ملابس هبة جودة .. مكياج إسلام عباس .. مونتير وفيديو ماكينج عبدالرحمن غريب .. مخرجان مساعدان محمد عمر، أحمد مصطفى .. مخرج منفذ أحمد شعراوي .. رؤية وإخراج تامر عبدالمنعم ومن إنتاج البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية.

البيت الفني للفنون الشعبية والإستعراضية تامر عبدالمنعم أوبريت ملحمة العبور

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محمد الحلو وتامر عبدالمنعم يشهدان الاستعدادات النهائية لاحتفالية ذكرى انتصارات أكتوبر على مسرح البالون

محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم
محمد الحلو وتامر عبد المنعم

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