واصل وفد الأمانة العامة لحزب مستقبل وطن، برئاسة النائب أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب، تحركاته الميدانية بمحافظة الدقهلية، في ثاني محطات جولاته بالمحافظة، ضمن سلسلة الزيارات الميدانية التي ينفذها الحزب بمختلف المحافظات، لإطلاق المبادرات الخدمية وتعزيز دوره المجتمعي، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء عن المواطنين وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم.

وفي إطار فعاليات الزيارة، أطلق الحزب قافلة طبية مجانية شاملة بقرية البرامون، تضم مختلف التخصصات الطبية، لتقديم خدمات الكشف والفحص الطبي وصرف الأدوية بالمجان، بما يتيح للأهالي الحصول على الرعاية الصحية والعلاجية دون تحمل أعباء مالية، ويعزز جهود الوصول بالخدمات الطبية إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد أحمد عبد الجواد، نائب رئيس الحزب والأمين العام، أن إطلاق القوافل الطبية يأتي ضمن جهود الحزب لتعزيز دوره المجتمعي، والوصول بالخدمات الصحية إلى المواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الحزب يحرص على تحويل المبادرات الخدمية إلى خدمات ملموسة يستفيد منها المواطنون، بما يسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية.

من جانبه، أكد محمد الوحش، نائب رئيس الحزب ووكيل مجلس النواب، أن القوافل الطبية المجانية تمثل أحد المسارات المهمة للعمل المجتمعي للحزب، وتعكس حرصه على التواجد الميداني والتفاعل المباشر مع احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن تقديم الخدمات الطبية والعلاجية بالمجان يسهم في تخفيف الأعباء عن الأسر، ويعزز جهود الوصول بالرعاية الصحية إلى مستحقيها في مختلف المحافظات.

وفي السياق ذاته، أكد طارق عبد الهادي، عضو مجلس الشيوخ وأمين حزب مستقبل وطن بمحافظة الدقهلية، أن تنظيم القافلة الطبية بقرية البرامون يأتي في إطار خطة الحزب لتوسيع نطاق المبادرات الصحية والخدمية داخل المحافظة، والوصول إلى أكبر عدد من المواطنين، لا سيما في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

وشهدت فعاليات إطلاق القافلة حضور محافظ الدقهلية، الذي رافق وفد الأمانة العامة للحزب خلال الفعاليات، إلى جانب النائب أحمد عبد الجواد، والنائب محمد الوحش، والنائب طارق عبد الهادي، وعدد من الأمناء المساعدين والأمناء المركزيين وقيادات الحزب بالمحافظة، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، حيث جرى تفقد القافلة والاطلاع على الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، والوقوف على آليات تقديم الرعاية الصحية وصرف الأدوية بالمجان.

تأتي هذه الفعالية ضمن التحركات الميدانية التي تستهدف تعزيز التواصل المباشر مع المواطنين، وتقديم خدمات صحية واجتماعية تستجيب لاحتياجاتهم، بما يعكس توجه الحزب نحو توسيع مظلة العمل المجتمعي، وتكامل المبادرات الخدمية مع جهود الدولة في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتوفير الخدمات الأساسية لهم.