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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

«تمنيت دخول مستشفى العباسية».. مي كساب: اعتبرت بعض الأشخاص عائلتي الثانية واتصدمت فيهم

مى كساب
مى كساب
تقى الجيزاوي

تحدثت الفنانة مي كساب عن تجارب مؤلمة مرت بها في حياتها بسبب أشخاص كانوا قريبين منها، مؤكدة أن ثقتها الزائدة في البعض تسببت في تعرضها لصدمات تركت أثرًا كبيرًا بداخلها، ووصل الأمر بها في إحدى الفترات إلى تمني دخول مستشفى الأمراض العقلية بالعباسية والخضوع لجلسات كهرباء حتى تتمكن من نسيان ما تعرضت له.

وقالت مي كساب، خلال استضافتها في برنامج «Mirror»، الذي يقدمه الإعلامي خالد فرج، إن تعاملها بعفوية وثقة مع المحيطين بها كان سببًا في الكثير من الأزمات التي واجهتها، موضحة: «أكبر مشكلة أواجهها في حياتي أنني أتعامل مع الناس بعشم زائد عن اللازم، وحياتي لم تكن سلسة على الإطلاق؛ لأنني قابلت نوعية من البشر ليسوا شبهي ولا شبه تربيتي ولا أخلاقي».

وأشارت إلى أن بعض التجارب تركت بداخلها ذكريات تتمنى لو استطاعت محوها تمامًا، قائلة: «مريت بصدمات كبيرة جدًا في ناس كتيرة جدًا، ودي حاجة ما أتمناهاش، وبتمنى آخد حبوب تخليني أنسى».

مي كساب: اعتبرت بعض الأشخاص عائلتي الثانية وصدمت فيهم

وكشفت مي كساب تفاصيل أزمة عاشتها مع مجموعة من الأشخاص الذين كانوا يحتلون مكانة كبيرة في حياتها، مؤكدة أنها لم تكن تتعامل معهم باعتبارهم مجرد أصدقاء، وإنما منحتهم مكانة أفراد عائلتها.
وقالت: «كان يحاوطني عدد من الأصدقاء المقربين، كنت وأعاملهم بمنتهى الود والحب والاحترام، وأعتبرهم بمثابة ععائلتي التانية، ولم أكن أتأخر عن تنفيذ أي شيء يطلبونه».

وأضافت أنها اكتشفت لاحقًا محاولات منهم لإقحامها في أمور لا علاقة لها بها، وهو ما جعلها تشعر بأنها تُدفع إلى طريق لا يشبهها، متابعة: «لقيتهم بيحاولوا يدخلوني في حاجات ماليش دعوة بيها، ولقيت نفسي بنزل إلى مستنقع، فقررت أخرجهم من حياتي للأبد».

وأوضحت أن الأشخاص الذين تتحدث عنهم بعيدون عن الوسط الفني، مشيرة إلى أن حجم ما حدث كان صادمًا بالنسبة إليها، ولم يستطع عقلها استيعابه في ذلك الوقت.

مي كساب: ممكن أسامح اللي أذاني لكن مش هرجعه حياتي

وأكدت مي كساب أنها تتعامل مع الأخطاء الكبيرة بطريقة مختلفة، إذ تفضل إنهاء العلاقة بدلًا من الدخول في عتاب طويل، خاصة عندما تشعر بأن الثقة التي منحتها للطرف الآخر لم تعد موجودة.

وقالت: «لا أعاتب من أخطأ خطًا جسيمًا في حقي، وما تعرضت له وقتها كان كبيرًا بطريقة عقلي لم يكن قادرًا على استيعابها»، مضيفة: «أخرجت هذه المجموعة خارج حياتي، وهما ناس في الحياة العادية مش فنانين، وعقابهم إنهم برة حياتي من غير عتاب ولا حاجة».

وكشفت أن بعض هؤلاء الأشخاص حاولوا إصلاح العلاقة والعودة إليها مرة أخرى، لكنها لم تستطع استعادة ثقتها فيهم، قائلة: «حاولوا يرجعولي، ولكن خلاص فقدت الثقة فيهم».

وشددت مي كساب على أنها قادرة على قبول الاعتذار والتسامح مع من أخطأ في حقها، إلا أن المسامحة بالنسبة إليها لا تعني بالضرورة استعادة العلاقة، مختتمة حديثها: «ممكن أسامح أي حد لو اعتذر، لكن برضه هيبقى برة حياتي».

مي كساب برنامج «Mirror» اعمال مي كساب

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