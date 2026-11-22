حظي عدد من لاعبي ريال مدريد بإشادة خاصة عقب الانتصار الصعب على سيلتا فيجو، في مباراة شهدت تألق أسماء مؤثرة في عودة الفريق الملكي، لكن التحليل الفني للمواجهة كشف أيضًا عن مطالب تتجاوز تسجيل الأهداف وصناعة الفارق، خاصة فيما يتعلق بالتزام بعض العناصر بالأدوار الجماعية.

وتحدث ألفارو بينيتو، لاعب ريال مدريد السابق والمحلل الحالي في شبكة «موفيستار بلس»، عن أبرز ملامح اللقاء خلال ظهوره في الجزء الأخير من برنامج «كاروسيل ديبورتيفو» عبر إذاعة «كادينا سير»، مسلطًا الضوء على أداء جود بيلينجهام وفينيسيوس جونيور وكارلوس إسبي.

بينيتو يطالب فينيسيوس بمزيد من الالتزام الدفاعي

وأبدى بينيتو إعجابه بما قدمه فينيسيوس خلال المباراة، لكنه أعاد التأكيد على أن الجانب الدفاعي والعمل الجماعي يمثلان نقطة تحتاج إلى اهتمام أكبر من اللاعب البرازيلي، خاصة عندما يواجه ريال مدريد منافسين يفرضون متطلبات تكتيكية تتطلب مشاركة جميع اللاعبين في الواجبات الدفاعية.

وقال لاعب ريال مدريد السابق عن الجناح البرازيلي: «إنه لاعب حاسم، وهذا لا يفاجئ أحدًا. المشكلة تظهر عندما تواجه فرقًا تطالبك بالتزام دفاعي وجماعي».

ويرى بينيتو أن موهبة فينيسيوس وقدراته الهجومية ليست محل نقاش، لكن الاستفادة الكاملة منها تتطلب منه تقديم الإضافة في الجوانب الأخرى أيضًا.

وأوضح أن الطريق أمام اللاعب واضح وسهل التنفيذ، مستشهدًا بما قدمه ديوماندي، الذي أظهر التزامًا دفاعيًا كبيرًا رغم أنه لم يقدم شيئًا استثنائيًا حتى الآن على المستوى الفردي.

وقال: «ديوماندي لم يفعل شيئًا خارقًا حتى الآن، لكنه أظهر تضحية دفاعية استثنائية، وبدا ريال مدريد كأنه فريق متماسك».

وأضاف: «عندما يسلك فينيسيوس هذا الطريق، لن يواجه ريال مدريد أي مشكلة معه، لأنه لاعب استثنائي. إذا التزم بواجباته الدفاعية، فسيكون لاعبًا مفيدًا للغاية، لأنه يملك إمكانات هائلة».

بيلينجهام في أفضل فتراته مع ريال مدريد

وفي المقابل، خص بينيتو جود بيلينجهام بإشادة كبيرة، معتبرًا أن لاعب الوسط الإنجليزي يقدم أفضل مستوياته بقميص ريال مدريد.

وقال: «نحن أمام أفضل نسخة من بيلينجهام. أصبح تأثيره في اللعب أكبر مما كان عليه سابقًا، فهو الآن لاعب متكامل. بالنسبة لي، إنه أفضل لاعب وسط في العالم، وقادر على القيام بكل شيء».

وأشار بينيتو إلى أن بيلينجهام يمتلك مجموعة متنوعة من القدرات التي تجعله مؤثرًا في مختلف مراحل المباراة، معتبرًا أن أبرز ما يميزه يتجاوز إمكاناته الفنية والبدنية.

وسلط الضوء على طموح اللاعب وعقليته الانتصارية والتنافسية، باعتبارها من أهم نقاط قوته، قبل أن يؤكد: «بالنسبة لي، هذه هي أفضل فترة لبيلينجهام مع ريال مدريد».

إشادة بإسبي بعد هدف الحسم

كما تطرق بينيتو إلى كارلوس إسبي، الذي سجل هدف الفوز أمام سيلتا فيجو، معتبرًا أن المهاجم الشاب يمتلك خصائص تجعله خيارًا هجوميًا يصعب التعامل معه بالنسبة إلى المدافعين، خاصة أن هذا النوع من المهاجمين أصبح نادرًا في كرة القدم الحالية.

وقال لاعب ريال مدريد السابق: «إنه لاعب يصعب الدفاع أمامه، لأنه لا يوجد تقريبًا مهاجمون من هذا النوع في كرة القدم الحالية. إذا كانت هناك شكوك بشأن التعاقد معه، فقد تبددت تمامًا».